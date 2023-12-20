«К концу января станет очевидно, что у Украины нет шансов на победу», — экс-аналитик ЦРУ

Даже Джо Байден, находясь в тяжелом психическом состоянии, начинает понимать, что США не могут бесконечно поддерживать Киев, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, у Соединённых штатов кончаются ресурсы, а ситуация на фронте настолько быстро ухудшается, что уже в конце января можно будет говорить о поражении Украины.

Знает ли Джо Байден в той мере, в какой его мозг способен обрабатывать исходные данные и делать выводы, знает ли он, что Украина проиграла? Или его всё ещё кормят тем, что, по мнению разведки, он хочет услышать?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Это говорит о том, что разведка наконец-то достучалась до него, потому что он перешёл от мнения о возможном изменении ситуации к так называемой «теории домино». Если мы не остановим этих коммунистов во Вьетнаме, они захватят всю Юго-Восточную Азию. А если мы сейчас не остановим Путина, он захватит всю Европу. Ему не нужна вся Европа. Там полный бардак. Так что даже Байден, с прогрессирующим слабоумием, способен признать, что у Соединённых Штатов теперь есть ограничения на то, что они могут сделать для Украины.

У нас нет неограниченных ресурсов. У нас нет открытой чековой книжки, по которой можно выписывать бесконечные чеки. И то, что они даже не смогли получить соглашение о продолжении финансирования и, скорее всего, смогут получить его не раньше февраля. А к тому времени, откровенно говоря, будет уже слишком поздно.

Я думаю, что военная ситуация на местах настолько быстро ухудшается, при всем уважении к украинским войскам, что к концу января станет очевидно, что у них нет шансов на победу.

Дата выхода в эфир 20 декабря 2023 года.