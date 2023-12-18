France 24: украинцы устали от войны и не верят в победу

Если в начале контрнаступления украинцы верили в свою победу, то теперь они устали от войны, говорит в эфире France 24 бывший директор французской военной разведки Кристоф Гомар. Он обращает внимание и на рассказы украинских солдат с поля боя, и на протесты украинских женщин, которые требуют вернуть им мужей, братьев, сыновей с фронта.

Вы говорите об усталости со стороны Запада и со стороны части украинского населения, которое больше не верит в победу Украины над Россией, это так?

КРИСТОФ ГОМАР, бывший директор французской военной разведки и бывший командующий специальными операциями: Да, многие из них верили в победу, когда началось контрнаступление. Возможно, я скажу по-английски, они пытались выдать желаемое за действительное, слишком позитивно смотрели на вещи.

Однако это тяжёлая война между страной, у которой есть глубокая стратегия, и Украиной, которая полностью зависит от поставок Запада, Украиной, у которой гораздо меньше людей, чем у России, Украиной, которая потеряла много людей, возможно, как и Россия, даже чуть меньше, но в любом случае много людей.

Так что мы наблюдаем некоторую усталость, и люди не видят прорыва. Когда мы слышим рассказы некоторых солдат из украинских траншей, мы понимаем трудности, с которыми они сталкиваются. Мы видим демонстрации женщин, жён и матерей, которые хотят, чтобы их мужья, их братья, их сыновья вернулись домой. Так что мы действительно видим, что на самом деле этой зимой люди задают много вопросов.

Дата выхода в эфир 17 декабря 2023 года.