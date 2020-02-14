Euronews: Болгария избавится от нелегального итальянского мусора

Болгария отправляет обратно горы мусора, незаконно ввезённые из Италии. Как передаёт Euronews, прокуратура города Варна разбирается в подробностях дела и действует совместно с итальянскими коллегами. Из-за этого скандала болгарская оппозиция требует отставки правительства страны.

Болгария отправляет обратно горы мусора, незаконно ввезённые из Италии. Скандал разразился в декабре, эту деятельность связывают с мафиозной группировкой Ндрангета из Калабрии. Болгарская оппозиция даже требует отставки правительства и президента страны.

ДАМИАН ВОДЕНИЧАРОВ, корреспондент: Пристань в порту Варны — только первый пункт путешествия этих мусорных контейнеров. Им предстояло пересечь всю страну и оказаться на разных складах, нелегальных свалках или на электростанциях, где их сожгли бы.

Прокуратура Варны разбирается в подробностях дела и действует совместно с итальянскими коллегами.

ВЛАДИСЛАВА ПАНАЙОТОВА, прокурор: Мусор в этих контейнерах отличается от того, что записано в таможенной декларации. По бумагам это должны быть только пластик и резина. Но на самом деле там обнаружены и металл, и древесина, и стекло. Именно по этой причине этот мусор нелегален.

Сами по себе такие отходы не особенно опасны. Но их сжигают вместо угля на нескольких электростанциях. Местные СМИ связывают эти промышленные предприятия с именем бизнесмена Христо Ковачки. Такая станция расположена, например, у города Бобов-Дол в 70 километрах от Софии.

В рамках расследования на эту деятельность введён запрет — но пока лишь временный.

Горожане и местные власти обеспокоены тем, какое влияние мусорный дым уже оказал на их здоровье.

ЭЛЬЗА ВЕЛИЧКОВА, мэр Бобов-Дола: Наша главная проблема — мельчайшие частицы, которые содержатся в дыме от сжигания мусора. Они несут огромный вред населению. Эксперты рассказали мне, что уже в течение пяти лет число раковых заболеваний у нас вырастет. Меня это очень беспокоит.

Разрешение на сжигание мусора должно выдаваться Министерством окружающей среды, а топки электростанций должны подходить для использования мусора вместо угля.

Так ли это, неизвестно: и в министерстве, и в руководстве станции в Бобов-Доле на вопросы нашего телеканала отвечать отказались.

В любом случае, для электростанций это огромная выгода: за сжигание отходов они получают деньги, вместо того чтобы самим тратиться на обычное топливо — причём в рамках вполне законных контрактов с болгарскими учреждениями.

ДАНИТА ЗАРИЧИНОВА, «Друзья земли»: Был обнародован контракт города Софии с Бобов-Долом и Сливеном. В зависимости от состояния мусора, станциям платят от 10 до 40 евро за тонну. Так что дело не только в импортных отходах — а и в наших собственных тоже.

Каковы бы ни были результаты расследования, Болгария не сможет полностью запретить ввоз иностранного мусора: это противоречит правилам единого рынка ЕС и нанесло бы ущерб интересам самой страны. Болгария — экспортёр мусора: по данным 2017 года, она импортировала 370 тысяч тонн, а вывезла более 560 тысяч.

Дата выхода в эфир 13 февраля 2020 года.