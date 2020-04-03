SRF: из-за коронавируса американцы раскупили не только туалетную бумагу, но и оружие

На волне распространения эпидемии коронавируса в США сейчас особенным спросом пользуются не только туалетная бумага и дезинфицирующие средства, но и оружие, сообщает швейцарский телеканал SRF. Американцы скупают огнестрельное оружие из страха перед беспорядками и преступностью, а соответствующие магазины отнесены к числу сервисов жизненной необходимости — только оружейные склады уже опустели.
В США сейчас особенно хорошо распродаётся не только туалетная бумага и дезинфицирующие средства, но и оружие, сообщает швейцарский телеканал SRF.
За февраль и март Дэвид Лью собрал целую годовую выручку — потому что продавец оружия на северо-востоке Лос-Анджелеса пережил настоящий шквал покупателей.
Теперь всё в его магазине распродано, и у него возникли проблемы с пополнением инвентаря. Дело в том, что оружейные склады всех крупных американских поставщиков тоже опустели, жалуется торговец китайского происхождения.
Его покупатели вооружаются, потому что они опасаются общественных беспорядков и роста преступности, которые может спровоцировать эпидемия коронавируса. Несколько дней назад администрация Трампа отнесла торговлю оружием к числу сервисов первой необходимости и жизненной важности. Это означает, что магазины оружия и стрельбища могут оставаться открытыми во время эпидемии коронавируса.
Огромный спрос на оружие — это национальный феномен в США, утверждает швейцарский телеканал. Власти таких штатов, как Колорадо и Пенсильвания, сообщают, что их система проверки бэкграунда покупателей перегружена. ФБР в данный момент тоже ведёт борьбу против панической скупки огнестрельного оружия и сообщает об огромном «заторе» из-за миллионов скопившихся проверок на наличие судимости, которые необходимо провести.
Организации, которые считают необходимыми более строгие законы в том, что касается оружия, теперь предостерегают о новых преступлениях с применением насилия и случаях суицида. Этому аргументу продавец оружия Лью придаёт мало значения. Он боится заразиться коронавирусом, но против всех прочих случаев он в буквальном смысле вооружён — потому что носит при себе оружие, заключает швейцарский телеканал SRF.
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