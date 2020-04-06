Fox News: предсказавший пандемию Билл Гейтс видит спасение в карантине

Ещё в 2015 году основатель Microsoft Билл Гейтс предупреждал о возможности пандемии, более смертоносной, чем война. В интервью Fox News бизнесмен отмечает, что, если бы не введение жёстких карантинных мер, сдержать распространение COVID-19 и снизить смертность было бы невозможно.
Я хочу показать вам видео, которое собрало более 26 миллионов просмотров.
БИЛЛ ГЕЙТС, бизнесмен и филантроп: Если в ближайшие несколько десятилетий что-то убьёт более 10 миллионов человек, вероятнее всего, это будет не война, а высокозаразный вирус. Не ракеты, а микробы.
Это сказал Билл Гейтс ещё в 2015 году. Пять лет назад он предупреждал именно о той угрозе, с которой мы все столкнулись сейчас.
С тех пор Гейтс делал для предотвращения пандемии всё что мог. Два месяца назад Фонд (Билла и Мелинды. — ИноТВ) Гейтс выделил 100 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.
Ранее я побеседовал с Биллом Гейтсом — о том, что нам необходимо делать дальше.
Билл, потребовалось четыре месяца, чтобы число заражений во всём мире дошло до полумиллиона. И всего семь дней — чтобы прибавилось ещё полмиллиона. Насколько опасен, насколько грозен этот вирус? И как вы видите развитие этой эпидемии в США?
БИЛЛ ГЕЙТС:Это кошмарный сценарий, потому что респираторные вирусы, передающиеся от человека к человеку, могут распространяться экспоненциально. Если бы мы продолжили ходить на работу и путешествовать, как раньше, эта кривая никогда бы не согнулась, пока не заразилось бы большинство. И тогда в больницы за помощью обратилось бы громадное число людей. И многие, многие бы умерли.
Нам пришлось прибегнуть к карантину, к старому методу времён чумы, как к нашему основному инструменту. К счастью, если мы применим его достаточно хорошо, к концу месяца эти числа должны начать выравниваться. И тогда, если мы так и продолжим в масштабах всей страны и будем тестировать, кого надо, чтобы понять происходящее, — пока ещё этого не делается, — цифры начнут снижаться. И тогда мы сможем подумать о какой-то степени послабления карантина.
Французский лидер Эммануэль Макрон выразил поддержку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, которого госпитализировали в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения состояния на фоне заражения коронавирусной инфекцией.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов в беседе с RT прокомментировал предложение Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сделать бесплатной парковку на время действия режима нерабочих дней в стране.
В Новгородской области зафиксирован первый летальный исход от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В инфекционной больнице скончался пациент старше 70 лет с рядом сопутствующих заболеваний.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT решение стран Евросоюза создать военную оперативную группу для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Госдума и правительство России будут держать на контроле вопросы, которые волнуют граждан из-за снижения роста экономики. С таким заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время встречи руководства фракции КПРФ с кабмином.
Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус отреагировал на заявление скаута английского «Лестера» Олега Челемея, который опроверг информацию о возможном трансфере защитника железнодорожников Соломона Кверквелии за £15 млн.
Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала о ежегодном заработке их семилетнего сына Александра.
Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.