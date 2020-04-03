Fox News: «социальное давление» работает — американцы сидят по домам

Власти не могут запретить американцам ездить из одного штата в другой, если там у них частная собственность, однако можно понять, почему люди на местах не рады приезжим из очагов эпидемии, заявил в интервью Fox News бывший судья Эндрю Наполитано. По его словам, режим самоизоляции в Америке носит не юридический, а рекомендательный характер, и всё же население воспринимает эти рекомендации всерьёз.
К кому же обратиться, как не к судье Эндрю Наполитано? Я вижу, как повсюду появляются эти ограничения, но не в виде каких-то законов, судья, а просто в виде рекомендаций и, по сути, враждебности к перемещениям людей. Это ведь не правовой вопрос, так? Это вроде социального давления.
ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, старший юридический аналитик Fox News:Да, да. И Эшли очень хорошо это описала. Конечно же, с их стороны было бы безумием не пускать вас на Кейп-Код, ведь если вы перестанете платить налоги на недвижимость, которой не можете пользоваться, правительство обанкротится! Шучу.
Послушайте, государство не может помешать вам переместиться из пункта А в пункт Б, особенно если пункт Б — ваше личное жильё, которое находится в вашей частной собственности. Можно понять местную враждебность к идее прибытия людей из так называемых очагов эпидемии. В одном из таких очагов — Нью-Йоркской агломерации — мы сейчас с вами находимся.
Но ни петиция, ни указ мэра, ни указ губернатора, ни даже закон, принятый законодательным органом штата, не может помешать вам, Стюарт, ездить из Нью-Джерси в Массачусетс.
Знаете, судья, наши видеосъёмки… Я вижу, что у вас за спиной — Нью-Йорк, Шестая авеню. И я вижу лишь один автомобиль, движущийся по Шестой авеню в Нью-Йорке в 10:30 утра! По-моему, судья, это что-то невероятное!
ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Вы совершенно правы, Стюарт. Вы знаете, что на неделе я живу всего в паре кварталов отсюда, так что этот район мне хорошо знаком. Наиболее безлюдным он бывает примерно в 7—8 часов утра на Рождество. Но это просто толкотня по сравнению с тем, что мы видим сегодня.
Многие кварталы словно вымерли. Потому что люди соблюдают то, что им очень доходчиво говорит губернатор Эндрю Куомо, хотя это всего лишь предложение, не имеющее юридической силы: оставайтесь дома, если только ваша работа не имеет ключевого значения. Это мрачно и повергает в тоску, но это может сработать!
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