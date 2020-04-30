«Праздновать победу пока рано» — France 24 подробно изучил «многообещающую» вакцину против COVID-19 от британских учёных

Вакцину ChAdOx1 nCoV-19, созданную исследователями Оксфордского университета, многие СМИ уже успели назвать самой перспективной из разрабатываемых сейчас вакцин против коронавируса. Между тем, как сообщает France 24 со ссылкой на французских вирусологов, говорить о победе над пандемией пока рано: хотя британцы, пользуясь технологиями, уже отработанными в борьбе против эболавируса и других опасных патогенов, действительно могут действовать быстрее остальных, процесс испытания препарата ещё далёк от завершения.

Об этой разработке британских учёных говорит весь мир — даже несмотря на то, что её название непросто произнести: вакцина ChAdOx1 nCoV-19, над которой работают в Оксфордском университете, в последние дни буквально взлетела на первые места в списках «самых многообещающих» вакцин против коронавируса, разрабатываемых сейчас в мире, передаёт France 24. Как пишет сайт канала, американские СМИ уже сообщают, что британские исследователи значительно опеделили в плане разработки вакцины большинство прочих лабораторий. Самые приятные вести прибыли из американского штата Монтана: там в рамках испытаний ChAdOx1 nCoV-19 шесть макак-резусов, которые были привиты британской вакциной месяц назад, не заразились коронавирусом после продолжительного воздействия патогена — в отличие от других обезьян, которым вакцина не вводилась. Учёные, проводившие исследование, при этом подчёркивали в интервью прессе, что макаки-резусы — наиболее «близкие к человеку» животные для подобных испытаний.

«Это и правда лучше, чем если бы испытания проводили на мышах», — подтвердила в интервью France 24 молекулярный биолог Института биомедицинских исследований Кошен при Национальном центре научных исследований Франции Морган Бомсель, которая работает над изучением коронавирусной инфекции. По словам Бомсель, результаты исследований ChAdOx1 nCoV-19 действительно обнадёживают, но впадать в «шапкозакидательские» настроения не стоит — тем более что подробные результаты эксперимента, проведённого в Монтане, опубликованы пока не были. «Нам, к примеру, не известно, ни какими дозами вируса воздействовали на макак, ни как проводилось это воздействие», — цитирует её France 24.

Между тем, работа над ChAdOx1 nCoV-19 продолжается и в самой Великобритании, причём в ударном темпе — разработанная учёными из Оксфорда вакцина 24 апреля первой в Европе дошла до этапа испытаний на людях, подчёркивается в материале France 24. Британские исследователи в этот день объявили о наборе 1110 здоровых добровольцев, благодаря которым будет выяснено, как препарат воздействует на организм человека. «Их цель — убедиться в том, что их вакцина не окажет токсическое воздействие на организм», — поясняет госпожа Бомсель. Иначе говоря, прежде чем проверять, сможет ли ChAdOx1 nCoV-19 защитить от коронавирусной инфекции не только животных, но и человека, нужно будет установить, что препарат не будет для людей опасным, уточняет журналист France 24.

После этого стандартные процедуры испытания вакцин предполагают «забор у участников испытаний образцов крови для установления в лабораторных условиях присутствия в них антител и проверки эффективности вакцины против коронавируса», объясняет Бомсель. Учёные Оксфордского университета рассказали в СМИ, что если процесс пройдёт без запинки, несколько миллионов доз вакцины можно будет произвести уже к сентябрю нынешнего года — то есть на несколько месяцев раньше прогнозов: как поведала France 24 вирусолог кризисного центра Французского вирусологического общества (SVF), средняя длительность разработки вакцины составляет около полутора лет. По словам специалиста, тот факт, что британские учёные обещают побить рекорд скорости, говорит о том, что «эта вакцина в известном смысле не является новой», и на деле исследователи из Соединённого Королевства воспользовались «технологической платформой, с которой у них есть немало опыта работы».

По данным France 24, «сердце» британской вакцины, ChAdOx1 — это взятый от шимпанзе аденовирус, член семейства вирусов, которые могут оказывать благотворное действие на человеческий организм. «Такие вирусы присутствуют и у человека, но исследователи предпочли взять его у обезьян, чтобы быть уверенными, что у людей нет антител, которые не дадут ему действовать», — рассказала в беседе с корреспондентом канала учёная из SFV. Как отмечается в материале France 24, в процессе производства вакцины к аденовирусу добавляются фрагменты других вирусов; в прошлом ChAdOx1 уже применялся в разработке вакцин против эболы, чикунгуньи, кокцидиодомикоза и, что интереснее всего, ближневосточного респираторного синдрома, вызываемого «кузеном» виновника нынешней пандемии — другим коронавирусом, свирепствовавшим на Ближнем Востоке в начале прошлого десятилетия. Во время испытаний вакцины против него британские учёные также получили очень хорошие результаты — в том числе и в ходе тестирования препарата на всё тех же макаках-резусах, напоминает автор статьи.

Для создания вакцины против нового коронавируса британцы просто-напросто «добавили протеин с оболочки SARS-Cov-2 к вирусу ChAdOx1», подчёркивает Морган Бомсель. Как напоминает France 24, именно этот элемент строения вируса позволяет ему прикрепляться к клеткам и заражать их, и цель вакцины — как раз дать организму средство для выработки защиты от «прикрепительного механизма» патогена. Поскольку технология уже отработана, а испытания на людях для других основанных на ChAdOx1 вакцинах уже проводились, британские учёные способны действовать гораздо быстрее, подгоняя свою разработку под условия нынешней пандемии и разрабатывая протоколы клинических испытаний, говорится в материале канала.

Впрочем, даже если результаты проводящихся сейчас исследований действительно окажутся многообещающими, праздновать победу будет рано — понадобится ещё испытать вакцину «в реальных условиях» на лицах, входящих в группы риска, предупреждает обозреватель France 24. Этот этап разработки вакцины, именуемый третьей фазой, заключается в том, что добровольцы получают прививки, а затем сразу же возвращаются к нормальной жизни, где подвергаются «естественному» воздействию вируса. Чтобы установить, что участники испытаний действительно получили иммунитет к инфекции, может понадобиться очень много времени — иногда этот процесс может занимать до трёх лет, отмечает автор.

Обещать уже к сентябрю начать поставку своей вакцины при условии доказанности её эффективности британские учёные могут потому, что для случаев, когда времени на все испытания не хватает, предусматриваются специальный протокол поэтапной групповой вакцинации, продолжает журналист. «Идея в том, чтобы вакцинировать людей из ближайшего круга людей, контактировавших с заражёнными, и затем наблюдать, заразятся ли вирусом люди второго круга. Таким образом можно одновременно проводить вакцинацию и оценивать эффективность вакцины», — рассказывает вирусолог SFV. Так, например, поступили в 2018 году во время эпидемии эболы в Демократической Республике Конго — и аналогичным образом можно было бы поступить в рамках борьбы против нынешней пандемии, уточняется в материале France 24.

Беседовавшие с журналистами канала французские эксперты в целом признают, что работа оксфордских исследований действительно показывает серьёзные перспективы, но при этом подчёркивают, что она далеко не уникальна — к осени до этапа глубоких испытаний могут добраться и другие вакцины, включая, к примеру, препараты, разрабатываемые американскими компаниями Inovio и Moderna. И всё же, несмотря на обнадёживающие результаты исследований и громкие обещания их авторов, вакцины отнюдь не обязательно окажутся в итоге эффективными, подчёркивает обозреватель France 24.

Тем не менее, по словам Морган Бомсель, даже если усилия учёных из Оксфорда и не увенчаются успехом, «мы как минимум многое узнали о том, как реагирует на этот вирус иммунная система». В свою очередь, вирусолог из SFV настроена ещё более оптимистично — по её мнению, «даже если вакцина и не позволит сформировать иммунитет к коронавирусу, можно всё-таки надеяться, что она смягчит течение инфекции». А в нынешней ситуации, когда людям остаётся лишь «созерцать, как неуклонно растёт число жертв коронавируса, практически не имея при этом возможности повлиять на ситуацию», даже такой результат будет неплохим, подытоживает обозреватель France 24.