112: прежде чем подать воду в Крым, Киев дождётся гуманитарной катастрофы

Бывший президент Украины Леонид Кравчук не исключил, что Киев может возобновить поставки воды в Крым. Однако, как сообщает «112 Украина», Кравчук отметил, что это произойдёт только в случае, если полуостров столкнётся с гуманитарной катастрофой.
Если Крым столкнётся с гуманитарной катастрофой, Украина может возобновить поставки воды на полуостров, но речь идёт именно о потребностях населения. Как передаёт «112 Украина», об этом заявил глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу, бывший президент Украины Леонид Кравчук.
«Если какая-то гуманитарная катастрофа случится, которая связана с водой, то людям можем дать воду», — сказал Кравчук.
Вместе с тем, отметил Кравчук, он исключает возможность подачи воды на полуостров для промышленных предприятий и военных баз, поскольку на это никогда не согласится украинский народ.
Как напоминает канал, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После 2014 года поставки воды были прекращены.
Летом 2018 года Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова — Биюк-Карасу. Её русло полностью высохло вблизи села Карасёвка выше Белогорского водохранилища.
Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.
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