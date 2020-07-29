Лiга.net: Украина пожаловалась генсеку ООН на парад ВМФ России в Крыму

Из-за проведения парада военно-морского флота в Крыму Украина обратилась с письмом к генсеку ООН Антониу Гутеррешу. Как пишет «Лiга», автор документа, постпред Украины в ООН Сергей Кислица, написал, что Россия «сознательно идёт на эскалацию напряжённости в отношениях с Украиной, а противоправная демонстрация военной силы и милитаризация полуострова представляют угрозу для региональной безопасности».

Украина обратилась по официальным каналам к генсеку ООН Антониу Гутеррешу из-за нарушений Россией «норм международного права в связи с проведением во временно оккупированном Крыму* парада военно-морского флота». Как пишет «Лiга», об этом говорится в письме постпреда Украины в ООН Сергея Кислицы.

«Украина рассматривает проведение этого мероприятия во временно оккупированном городе Севастополе без согласия украинской стороны как очередное нарушение РФ норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины», — написал Кислица.

В письме также говорится, что Россия «сознательно идёт на эскалацию напряжённости в отношениях с Украиной, а противоправная демонстрация военной силы и милитаризация полуострова представляют угрозу для региональной безопасности».

«Украина требует от РФ немедленно прекратить международные противоправные действия против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять комплексные меры по деоккупации части суверенной территории Украины», — говорится в письме.

Как отмечает издание, по просьбе Украины письмо Гутеррешу будет распространено как официальный документ Генассамблеи и Совбеза ООН.