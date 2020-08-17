DE: «в лесу всё ещё живёт медведь» — глава британской делегации в ПАСЕ призвал помнить о «российской угрозе»

Глава британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Роджер Гейл заявил, что Великобритания «потеряла бдительность» в том, что касается угрозы со стороны России. В интервью Daily Express Гейл отметил, что «реальную угрозу» для Запада представляет именно Россия, а не Китай, как принято считать в последнее время.

Россия представляет собой намного более серьёзную угрозу для Запада, чем Китай, заявил глава британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Роджер Гейл в интервью Daily Express, обвинив правительство Великобритании в «потере бдительности» в последние годы.

«Лично я убеждён, что им нет места в Парламентской ассамблее Совета Европы, пока они вторгаются на территории других государств — членов и окуппируют их», — отметил Гейл, сославшись на «оккупацию» Россией Крыма* и Южной Осетии.

По словам Гейла, он и лидер британских консерваторов в ПАСЕ Айан Лиддел-Грейнджер пытались не допустить возвращения России в ассамблею без каких-либо ограничений, так как страна «играет не по правилам». В частности, политик упомянул якобы имевшее место нарушение прав человека в Чечне.

При этом Гейл заявил, что «абсолютно» убеждён в том, что тот факт, что в последнее время, особенно после начала пандемии, в Великобритании увидели угрозу в Китае, заставил многих «потерять бдительность», когда речь заходит о «непосредственной угрозе», которую представляет Россия.

«Реальная угроза — Россия, а не Китай, не заблуждайтесь на этот счёт. Мы говорим о новом Советском Союзе», — приводит издание слова политика.

Доказательством своих слов Гейл назвал военные учения России в Прибалтике и Арктике, которые продолжились, несмотря на пандемию.

«Когда в 1984 году Рейган баллотировался на переизбрание, у него был предвыборный ролик, гласящий, что в лесу живёт медведь, люди говорили, что он паникёр. Но в лесу всё ещё живёт медведь», — вспомнил Гейл рекламу бывшего американского президента Рональда Рейгана, предупреждавшую о советской угрозе. По мнению политика, содержание ролика так же применимо к нации во главе с Путиным, передаёт Daily Express.

Вместе с тем, глава британской делегации в ПАСЕ заявил, что до сих пор Москве «сходили с рук» все «территориальные амбиции», а голосование по поправкам к Конституции позволило президенту Владимиру Путину продлить пребывание у власти.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



