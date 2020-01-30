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УП: украинцы проиграли схватку в ПАСЕ — Западная Европа поддержала Россию

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Голосование в ПАСЕ за подтверждение полномочий России в данной организации стало проигрышем для Украины. Как передаёт «Украинская правда», представители Западной Европы, которые были в зале, почти единодушно поддержали Россию. Кроме того, за возвращение полномочий россиянам проголосовала и одна представительница украинской делегации.
УП: украинцы проиграли схватку в ПАСЕ — Западная Европа поддержала Россию
Reuters

Решение, принятое поздно 29 января в ПАСЕ, стало проигрышем украинской делегации. Как пишет «Украинская правда», полномочия россиян были подтверждены в полном объёме, а почти все правки, предложенные Украиной, были отклонены.

За это решение проголосовали 96 депутатов, против – 44, ещё 7 воздержались. Как пишет издание, голосование по поводу полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы выявило чёткое разделение между странами, однако были и исключения.

Украинская делегация почти в полном составе проголосовала против возвращения полномочий, однако одна представительница Украины поддержала возвращение россиян — член ассамблеи от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юлия Лёвочкина. По информации издания, она ещё в Киеве предупредила коллег, что выступает против обжалования полномочий России.

Лёвочкина также поддержала новую санкционную процедуру, которая практически уничтожает возможность наложить санкции на Россию в дальнейшем, и голосовала против всех украинских поправок к этим документам.

Украину поддержали все члены грузинской, литовской, латвийской делегаций, принявшие участие в голосовании, почти все шведы и все поляки кроме одной представительницы, которая воздержалась. Также вместе с Украиной проголосовал один молдаванин, один словак и один турок.

Представители Западной Европы, которые были в зале во время голосования, почти единодушно поддержали Россию. Украине свои голоса отдали лишь двое голландцев, один испанец и один британец.

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