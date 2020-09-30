1+1: представителя Киева на переговорах в Минске хотят отстранить за отрицание войны между Украиной и Россией

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что заместитель главы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе в Минске Витольд Фокин должен покинуть свою должность. Как передаёт «1+1», это произошло после того, как Фокин заявил, что не видит в Донбассе войны между Украиной и Россией и считает, что боевые действия там ведут наёмники из 30 стран.
Ничего не решает, но из контактной группы должен уйти. Так глава офиса президента отреагировал на заявление Витольда Фокина, что против Украины воюет не Россия. Андрей Ермак уверяет, что позиция украинской власти чёткая и она в том, что именно Россия воюет против Украины на нашей территории.
Накануне первый заместитель главы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе, отвечая на вопрос депутатов комитета Верховной рады по вопросам государственного строительства, заявил, что не видит в Донбассе войны между Украиной и Россией и считает, что боевые действия там ведут наёмники из 30 стран. А ещё он уверен в необходимости полной амнистии.
Это не первое скандальное заявление 87-летнего Фокина. Ранее он называл боевиков повстанцами. Все депутаты комитета, за исключением представителей ОПЗЖ, поддержали обращение к президенту Зеленскому с просьбой отозвать Фокина из украинской делегации в Минске.
ВИТОЛЬД ФОКИН, первый заместитель главы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе:Относительно войны. Я не политик, и сделать какие-то выводы из этого я не могу, поскольку никаких подтверждений того, что там идёт война между Россией и Украиной, пока что я не вижу.
РОМАН ЛОЗИНСКИЙ, первый заместитель комитета Верховной рады по вопросам государственного строительства, фракция «Голос»:Сегодня господин Фокин ни разу не признал Россию страной-агрессором. Мы обратились, инициировали обращение к президенту, чтобы он пересмотрел кадровые решения относительно членов ТКГ, чтобы господин Фокин был отозван, чтобы не допустить шагов к государственной измене.
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