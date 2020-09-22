Отставной капитан ВМС США: Украина может взять Донбасс уже завтра

Украина может отвоевать территории Донбасса хоть завтра, уверен отставной капитан ВМС США Юрий Табах. В интервью изданию «ГОРДОН» он заявил, что украинская армия хорошо вооружена, профессионально подготовлена, а также у неё есть огромный боевой опыт.

Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Юрий Табах считает, что украинская армия может военным путём отвоевать территории Донбасса. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону.

«Моё личное мнение: с военной точки зрения вы Донбасс можете взять завтра. Ваша сегодняшняя армия — не армия 2014 года. Она отлично вооружена. Она обстрелянная, сильная. Там есть боевой опыт, а он ничем не заменим. Может быть, патриотизма нет, но профессионализм есть», — сказал американский офицер.

Журналист уточнил, почему тогда, по мнению Табаха, украинская армия не пытается отвоевать Донбасс.

«А дальше что? Ну хорошо, Европейский союз, Америка помогут отстроить инфраструктуру, людей занять, а как вы будете воспринимать этих людей? Они кто у вас будут? Полноценные граждане? Я же слышу на улицах, как относятся здесь к людям с Донбасса, из Донецка и Луганска, эти некрасивые слова, которые в их отношении используют. А потом: что с правами человека? Тех, у кого кровь на руках, вы арестуете и отдадите под трибунал, а что с теми, кто пошёл купить буханку хлеба или просто работал на заводе там? Они кто будут: предатели, коллаборанты? Это надо как-то обсудить, как-то решить. А кто это решит? Очень сложный вопрос», — отметил Табах.

По его мнению, одной из главных проблем в вопросе реинтеграции Донбасса станет вопрос переселенцев.

«Люди с Донбасса, которые сейчас живут в Одессе или Киеве, вернутся к себе на родину, в свои квартиры, а как насчёт людей, которые ушли в Россию? Они больше не имеют права вернуться туда? Почему? У них просто там родственники, у них было где жить, они к политике не имели никакого отношения. Они просто хотели жить! Это их право, по международному праву, вернуться в свои дома. А если вы их не пустите, то международное сообщество вас осудит», — предположил Табах.

Он убеждён, что вопрос Донбасса сложнее, чем вопрос Крыма.

«Что касается Крыма. Я думаю, что Россия все-таки развалится — надеюсь, до того, как развалится Украина, — и Крым тоже отойдёт. И будет или независимой какой-то структурой, или придёт обратно на Украину. А придёт он на Украину только по одной причине: если на Украине будет высокий уровень жизни, будет мало коррупции, люди будут получать хорошие зарплаты и жизнь здесь будет намного лучше, чем в Крыму», — сказал отставной военный.