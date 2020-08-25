SZ: «твёрдо стоим на вашей стороне» — Маас заверил Украину в поддержке Германии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетил Украину в день её независимости, сообщает Süddeutsche Zeitung. Он привёз в Киев поздравления и послание, что Берлин «твёрдо стоит на вашей стороне». Глава внешнеполитического ведомства хотел заверить украинцев в поддержке своей страны, а также помочь в урегулировании ситуации в Донбассе. И основания для того, чтобы надеяться на разрешение конфликта, есть, отмечает немецкое издание.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетил Украину в День независимости страны, сообщает Süddeutsche Zeitung. Там он возложил цветы к Стене памяти погибших за Украину. Из Берлина в Киев он привёз поздравления с праздником и послание, что Германия как друг и партнёр «твёрдо стоит на вашей стороне».

«Германия для нас очень важна», — отметил его украинский коллега Дмитрий Кулеба. Он выразил надежду, что эти чувства взаимны. Маас же приехал в Киев именно для того, чтобы в этом не было никаких сомнений. Его цель — добиться стабильного мира на востоке страны. И основания для того, чтобы надеятся на урегулирование конфликта, есть.

«За последние 29 дней никто не был убит и ранен», — описал ситуацию в Донбассе Кулеба. По его словам, это хорошая «отправная точка». Маас также рад, что обеим сторонам удалось добиться «существенного прогресса» в обмене военнопленными. Теперь успех нужно «закрепить и развить», настаивает глава внешнеполитического ведомства.

Впрочем, за всё это время не удалось сдвинуться в вопросе проведения в регионе свободных выборов, продолжает издание. Именно этой теме будет посвящена встреча министров иностранных дел в нормандском формате во второй половине сентября в Париже. При этом мероприятие проводится не для того, чтобы в очередой раз проговорить те вещи, «которые уже давно решены», подчеркнул Маас. Для того, чтобы заниматься «дипломатическим пустословием», встреча не нужна, вторит ему Кулеба. Украинский министр убеждён, что ключ к решению конфликта находится в Москве. И он отметил, что от Кремля исходят позитивные сигналы.