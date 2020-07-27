Маас: у России «нет шансов» вернуться в G8 без урегулирования украинского конфликта

У Москвы «нет шансов» вернуться в G8 до тех пор, пока не будет найдено решение для ситуации на Украине, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Россия должна внести свой вклад в урегулирование конфликта, но она с этим медлит, передаёт его слова Bild. Поэтому глава внешнеполитического ведомства в очередной раз отклонил требования США вернуть Кремль за стол «Большой восьмёрки».

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в очередной раз отклонил требования США вернуть Россию в состав «Большой восьмёрки», сообщает Bild. По его словам, у Москвы «нет шансов» вернуться в G8 до тех пор, пока не будет найдено решение для ситуации на Украине. Россия должна внести свой вклад в урегулирование конфликта, но она с этим медлит, сетует глава внешнеполитического ведомства Германии.

Москву исключили из «Большой восьмёрки» в 2014 году после незаконного присоединения Крыма*, напоминает издание. В результате G8 превратилась в G7. Глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз призвал вернуть Россию в клуб. США сейчас как раз выполняют в нём роль председателя. Также в «Большую семёрку» входят Германия, Франция, Великобритания, Италия, Япония и Канада.

С понедельника на востоке Украины вступило в силу перемирие. Его удалось заключить при участии российских властей. В этом регионе война идёт с 2014 года. Кремль поддерживает «пророссийских сепаратистов», создавших там свои народные республики. На данный момент в конфликте погибло уже 13 тыс. человек.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).