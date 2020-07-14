МИД Германии: путь к восстановлению отношений с Россией лежит через Украину

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что политика в отношении России и Украины будет одним из приоритетов для Берлина во время председательства в Совете ЕС. Как передаёт Deutsche Welle, Маас также добавил, что для изменения и восстановления стратегических отношений ЕС с Россией необходимо искать решение на Украине.

Политика в отношении России и Украины будет одним из приоритетов для Германии во время председательства в Совете ЕС. Как передаёт Deutsche Welle, об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, представляя на заседании комитета по иностранным делам Европарламента приоритеты Берлина во время председательства в Евросоюзе.

Говоря о политике в отношении России, Хайко Маас напомнил, что в Евросоюзе по этому поводу сохраняется «минимальный консенсус», состоящий в регулярном продлении санкций.

«Я считаю, что нам нужно больше. Потому мы хотим подготовиться ко времени, когда с Россией можно будет опять более интенсивно говорить о стратегических отношениях. Я считаю, к этому следует готовиться. Вот почему мы займёмся этой темой в рамках нашего председательства в Совете ЕС», — отметил Маас.

В то же время он подчеркнул, что «для изменения и восстановления стратегических отношений ЕС с Россией, необходимо решение на Украине».

Глава германского МИД рассказал, что переговоры в нормандском формате о реализации минских соглашений и договоренностей саммита в Париже продвигаются медленно.

«Переговоры нелёгкие, прогресс ограниченный, но решение на Востоке Украины будет предпосылкой тому, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить о теме России», — подчеркнул Маас.