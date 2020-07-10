Polskie Radio: почувствовав слабость Запада, Путин может решиться на новый удар

Владимир Путин хочет продемонстрировать соотечественникам, что он сильный и эффективный лидер, поэтому Западу стоит быть настороже, предупреждает бывший посол Польши на Украине Ян Пекло. В беседе с Polskie Radio его коллега Гжегож Кучиньский отметил, что россияне смогут воспользоваться моментом решительной фазы предвыборной кампании в США и сделать ставку на сентябрь.

По словам начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Леонида Голопатюка, Россия подтягивает на границу с Украиной армию и тяжёлое вооружение, сообщает Polskie Radio. Радиостанция также напоминает, что встреча «нормандской четвёрки» в понедельник завершилась фиаско.



«Владимир Путин хочет продемонстрировать соотечественникам, что он сильный и эффективный лидер. Таким образом он бы подтвердил значение и необходимость введённых в последнее время поправок к Конституции. Поэтому имеются причины для опасения», — прокомментировал в беседе с Polskie Radio ситуацию в Крыму и Донбассе бывший посол Польши на Украине Ян Пекло. Дипломат отметил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, серьёзно ослабил политические возможности реагирования Запада на агрессивное поведение России. «Эта операция может быть проведена под гуманитарным предлогом обеспечения поставками воды жителей Крыма», — объяснил он.



Эксперт из Warsaw Institute Гжегож Кучиньский отметил, что отношение западных стран к российский политике решительным образом изменилось с 2014 года. «Путин мог позволить себе аннексию Крыма* и агрессию в Донбассе, потому что предполагал отсутствие реакции со стороны Запада. Конечно, и сегодня Россия может решиться на такой конфликт, хотя скорее всего это будет не вторжение, а местный удар», — предположил он.



По мнению политолога, многое будет зависеть от оценки возможной реакции со стороны США. Россияне смогут воспользоваться моментом решительной фазы предвыборной кампании в сентябре в США. «Однако сегодня НАТО и Запад намного лучше подготовлены к таким агрессивным действиям со стороны России», — резюмировал он.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).