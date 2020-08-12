FAZ: трансляция встречи Лаврова и Мааса прервалась на критике в адрес Москвы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Москве со своим немецким коллегой Хайко Маасом, сообщает Frankfurter Allgemeine. Во время встречи глава внешнеполитического ведомства Германии осудил санкционные угрозы США против «Северного потока — 2». Но когда заговорил о проблемах в немецко-российских отношения, трансляция встречи на сайте МИД России неожиданно прервалась.

Это произошло во вторник в Москве во время встречи министра иностранных дел Германии Хайко Мааса и его российского коллеги Сергея Лаврова. После обмена привычными любезностями Маас отверг угрозы США против балтийского газопровода «Северный поток — 2». Во время встречи он также затронул проблемы в немецко-российских отношениях.

ХАЙКО МААС, министр иностранных дел Германии: Мы знаем, что для решения многих конфликтов и кризисов в мире нам нужна Россия, поэтому важно, чтобы у нас были хорошие двусторонние отношения. И это подразумевает возможность открыто обсуждать в рамках таких переговоров сложные темы, которые возникли в наших двусторонних отношениях за последние недели и месяцы, то есть убийство в Тиргартене и кибератаку на бундестаг.

Его заявление транслировалась в прямом эфире на сайте российского Министерства иностранных дел. Сразу после того как завершился последовательный перевод его фразы, трансляция прервалась и появился чёрный экран, а потом изображение здания министерства. На тот момент встреча Мааса и Лаврова ещё не завершилась. Почему трансляция прервалась, неизвестно до сих пор.

В декабре 2019 года Германия выслала из страны двух работников российского посольства в знак протеста против недостаточного сотрудничества Москвы в расследовании убийства грузина в берлинском парке Малый Тиргартен. Государственные прокуроры предполагают, что за убийством могли стоять русские или чеченцы. Россия решительно отвергает все обвинения.

Дата выхода в эфир 11 августа 2020 года.