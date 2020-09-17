УП: в правительстве Украины не верят, что конфликт в Донбассе закроет Киеву путь в НАТО

03:00
США намерены начать вакцинацию от COVID-19 в октябре
Соединённые Штаты намерены начать распространение американской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в октябре. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
03:00
В Минфине рассказали о мерах по оптимизации бюджета на ближайшие годы
В одобренном правительством проекте федерального бюджета на 2021–2023 годы прописана оптимизация на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов, а также сокращение на 5% государственной программы вооружений.
03:00
Вильфанд спрогнозировал сроки наступления «золотой осени» в Москве
Период «золотой осени» в Мосеве ожидается в начале следующей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
03:00
СК возбудил дело по факту пожара в наркологической клинике в Красноярске
Уголовное дело возбуждено по факту смерти четырёх человек при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
03:00
В Бразилии за сутки выявили более 36 тысяч случаев коронавируса
В Бразилии за сутки выявили 36 820 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 4 419 083.
03:00
Алексей Миранчук поделился фото с командного ужина «Аталанты»
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук показал, как проходит командный ужин в его новом клубе.
03:00
В Красноярске четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике
В результате пожара в частной наркологической клинике в Красноярске погибли четыре человека. Об этом сообщили в МЧС России.
03:00
Медведева попрощалась с тренером Орсером
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поблагодарила канадского специалиста Брайана Орсера за годы совместной работу.
03:00
Чавушоглу заявил, что С-400 всё ещё не поставлены на боевое дежурство
Купленные у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 все ещё не поставлены на боевое дежурство в Турции. Об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.
03:00
Источник: Куман получил отказ от руководства «Барселоны» на покупку Лукаку
Главный тренер испанской «Барселоны» хотел видеть в каталонском клубе форварда «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку, но получил отказ от руководства.
03:00
В Британии число случаев заболевания коронавирусом превысило 378 тысяч
В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 378 219.
03:00
Новиков раскритиковал поле в Тбилиси перед матчем квалификации ЛЕ «Локомотив» — «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что поле домашнего стадиона тбилисского «Локомотива», на котором команды сыграют матч квалификационного раунда Лиги Европы, очень низкого качества.
03:00
СМИ: Месси уговаривает Суареса остаться в «Барселоне»
Капитан «Барселоны» Лионель Месси пытается уговорить своего одноклубника Луиса Суареса не покидать команду в летнее трансферное окно,
03:00
Sony назвала цену консоли PlayStation 5
Компания Sony сообщила, что цены на новую игровую консоль PlayStation 5 будут начинаться от $399.
03:00
Соболев поддержал Кокорина, не забившего в матче Кубка России с «Родиной»
Форвард «Спартака» Александр Соболев выразил уверенность, что его партнёр по команде Александр Кокорин, не сумевший забить гол в матче Кубка России против «Родины» (5:1), откроет счёт забитым мячам за москвичей в ближайших матчах.
03:00
Истребитель Су-27 поднимался в воздух для перехвата британского разведчика
Истребитель Су-27 поднимался в воздух из-за самолёта-разведчика RC-135 британских ВВС над Чёрным морем.
03:00
Неймар дисквалифицирован на два матча за удар футболиста «Марселя»
Дисциплинарный комитет французской Лиги 1 вынес решение по итогам потасовки в матче между ПСЖ и «Марселем».
03:00
В Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Ливии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия и Турция во время переговоров в Анкаре приблизились к соглашению о параметрах прекращения огня в Ливии.
03:00
Медведева, Самарин, Морозов и Тарасова пропустят этап КР в Сызрани
Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила об изменениях в составе участников первого этапа Кубка России, который пройдёт в Сызрани.
03:00
Эксперт оценил ситуацию с чипированием домашних животных в России
Член экспертного совета комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Борис Кокотов оценил ситуацию с чипированием домашних животных.
03:00
Гол Дракслера помог ПСЖ добыть победу в матче Лиги 1 с «Метцем»
В перенесённом матче первого тура французской Лиги 1 ПСЖ одержал победу над «Метцем».
03:00
Прокуратура Польши потребовала ареста диспетчеров аэродрома Смоленска
Польская прокуратура потребовала арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в 2010 году в день крушения самолёта, на борту которого находился президент страны Лех Качиньский.
03:00
Пять школьных классов в Пензенской области закрыты на карантин
Учащиеся пяти классов в Пензенской области были переведены на удалённое обучение из-за случаев заболевания коронавирусом.
03:00
Умар Нурмагомедов: придёт время, мы подерёмся с Яном
Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов поделился мнением о своём соотечественнике, чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петре Яне.
03:00
Павлюченкова проиграла украинке Свитолиной во втором круге турнира WTA в Риме
В матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме россиянка Анастасия Павлюченкова уступила украинке Элине Свитолиной.
03:00
Глава ПНС Ливии заявил о намерении передать полномочия
Глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж заявил, что до конца октября планирует передать свои полномочия новому органу исполнительной власти.
03:00
Источник: «Тоттенхэм» арендует у «Реала» Бэйла на один сезон
Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл вернется в лондонский «Тоттенхэм» на один год на правах аренды,
03:00
Два Ту-160 провели плановые полёты над Балтийским морем
Два бомбардировщика Ту-160 ВКС России провели плановый полёт над Балтийским морем. На отдельных участках они были сопровождены иностранными истребителями.
03:00
Слуцкий подверг критике новый формат Кубка России
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился своим мнением о новом формате Кубка России по футболу.
03:00
В Москве скончались ещё девять пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки зафиксировано девять летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
03:00
Силуанов рассказал о стоимости сигарет после повышения акциза
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, сколько примерно будет стоить пачка сигарет после увеличения акциза на 20%.
03:00
Орсер не собирается страдать, если Тутберидзе поменяет программы Медведевой
Бывший тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер заявил, что готов к сотрудничеству с Этери Тутберидзе, но не будет сильно страдать, если российский специалист решит изменить программы фигуристки.
03:00
В ЕП призвали ввести санкции против RT из-за поддержки Лукашенко
Депутаты Европейского парламента от партии «Зелёные — Европейский свободный альянс» выступили с инициативой о введении санкций против сотрудников RT за поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко.
03:00
Мурашко: вакцинация педагогов и медработников будет добровольной
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса медицинских работников, педагогов и других граждан, входящих в группу риска, будет добровольной.
03:00
Источник: Медведева снялась с этапа Кубка России в Сызрани
Чемпионка мира и Европы Евгения Медведева снялась с первого этапа Кубка России, который пройдёт в Сызрани.
03:00
Джонс: Поветкин в бою с Уайтом продемонстрировал силу русского духа
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший прокомментировал победу российского тяжеловеса Александра Поветкина над британцем Диллианом Уайтом.
03:00
Россия выдаст Белоруссии кредит в два этапа
Россия предоставит Белоруссии кредит в два этапа, $1 млрд будет выдан в 2020 году и $500 млн — в 2021 году, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
03:00
Исмаилов назвал сумму, за которую готов провести реванш с Минеевым
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался относительного возможного поединка со своим соотечественником Владимиром Минеевым.
03:00
Избирком утвердил победу Ситникова на выборах в Костромской области
Избирательная комиссия Костромской области признала выборы губернатора в регионе состоявшимися и утвердила победу Сергея Ситникова.
03:00
Газизов: разговоры о судействе будут всегда
Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал письмо клуба в экспертно-судейскую комиссию после матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА (1:3).
03:00
Орсер: самое главное, чтобы Медведева была здорова
Брайан Орсер, бывший тренер фигуристки Евгении Медведевой, пожелал здоровья своей экс-подопечной, которую беспокоит травма спины.
03:00
Комиссия Госдумы выявила попытки вмешательства в российские выборы
Комиссия Госдумы зафиксировала попытки вмешательства в прошедшие 13 сентября выборы в России, в том числе раскрутку дезинформации в соцсетях.
03:00
Орсер считает, что Медведева сильно изменилась как фигуристка благодаря работе с Бурн
Брайан Орсер, бывший тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал о её работе с канадским хореографом Шэ-Линн Бурн.
03:00
Надаль обыграл Карреньо-Бусту на турнире серии «Мастерс» в Риме
Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил Пабло Карреньо-Бусту в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Риме.
03:00
Лукашенко уволил посла Белоруссии в Латвии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла республики в Латвии и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».
03:00
Россия призвала ООН подготовить доклад о водной блокаде Крыма
Российская сторона призвала спецдокладчика ООН по вопросу о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги Лео Хеллера не игнорировать водную блокаду Крыма Украиной и подготовить отдельный доклад по этой проблеме.
03:00
Воробьёв назвал ситуацию с COVID-19 в Подмосковье стабильной
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Московской области стабильна. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьёв.
03:00
Тедеско — о победе над «Родиной»: мы сделали свою работу
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу своей команды в матче первого тура группового этапа Кубка России с «Родиной» (5:1).
03:00
Промоутер рассказал, где планирует провести реванш Поветкина с Уайтом
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал об организации матча-реванша между своим соотечественником Диллианом Уайтом и россиянином Александром Поветкиным.
03:00
Президент Эстонии встретилась с белорусскими оппозиционерами
Эстонский президент Керсти Кальюлайд провела встречу с бывшим претендентом на пост белорусского президента Валерием Цепкало и его супругой Вероникой.