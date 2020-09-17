УП: в правительстве Украины не верят, что конфликт в Донбассе закроет Киеву путь в НАТО

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина уверена, что конфликт в Донбассе не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. Как передаёт «Украинская правда», Стефанишина отметила, что в НАТО сейчас уже есть страны, у которых остаются нерешённые территориальные проблемы.

Конфликт в Донбассе не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. Как пишет «Украинская правда», в этом убеждена вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Стефанишина отметила, что в НАТО сейчас есть страны, в которых остаются нерешённые территориальные проблемы.

«Но давайте посмотрим реально. Среди членов НАТО многие страны с территориальными конфликтами. Даже есть страны альянса, в которых между собой есть спорные территориальные вопросы», — заявила Стефанишина.

В качестве примеров она привела Грецию и Турцию, а также Испанию и Великобританию, которые имеют спорные вопросы о территории.

«Такие банальные примеры разбивают вдребезги эти нарративы», — сказала Стефанишина, опровергая тезис, что, пока продолжается конфликт в Донбассе, в НАТО Украина не войдёт.