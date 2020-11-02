Медведчук: Зеленский пытается узурпировать власть на Украине
Политический кризис, вызванный незаконными действиями Владимира Зеленского и его окружения, во многом спровоцирован прямым давлением внешних сил, осуществляющих внешнее управление Украиной, уверен председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Как пишет он в статье для портала NewsOne, окружение Зеленского стремится скрыть своё желание уничтожить независимость судебной системы и сделать её карманной за некими «договорённостями» с послами G7, Европарламентом и другими лицами, которые, как и президент Украины и Верховная рада, не имеют никаких полномочий для роспуска Конституционного суда и прекращения полномочий его судей, а многочисленные заявления по этому поводу являются циничной манипуляцией.
Как отмечает политик, Венецианская комиссия опубликовала письмо к председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову, в котором крайне негативно отозвалась о законопроекте Зеленского.
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