«Им придётся начать нас бояться!»: FP рассказал, как «украинизация» меняла мышление бразильских правых

В ходе борьбы за власть бразильские правые во многом сделали ставку на «украинизацию», понимая под этим термином радикализацию протестного движения, пишет Foreign Policy. Тем не менее, как отмечает журнал, добившись своих целей, бразильские правые несколько поумерили свой пыл в этом плане, так как им необходимо стабилизировать политический ландшафт на фоне пандемии — однако они вновь вспомнят об этом термине, когда настанет следующий кризис.

В марте 2016 года, когда пользователь Twitter @fabranquinho предсказывал, что бразильское ополчение правого толка может «украинизировать» — или, иными словами, радикализировать — зарождающееся протестное движение против левого президента Дилмы Руссеф, что спровоцирует репрессии со стороны правительства, которые в свою очередь подстегнут антиправительственные выступления, он, как оказалось, вывел неологизм, который вскоре распространился по всей соцсети. «Однако к 2020 году спустя сонм сообщений и видео в Twitter эта концепция вышла из-под контроля», — пишет Foreign Policy.

Протесты против Руссеф, на которые вышли миллионы бразильцев, увенчались успехом: в августе 2016 года президента отстранили от власти. Если не считать призывы к «украинизации», протесты, в отличие от «евромайдана», в ходе которых лилась кровь и которые привели к «войне» с Россией, прошли в основном мирно.

Тем не менее протесты и призывы к «украинизации» конфликта подогрели амбиции крайне правых. По сути, этот термин не исчез даже после избрания в 2018 году президента-популиста Жаира Болсонаро: он по-прежнему является воплощением революционного духа, свойственному борцам против репрессивной элиты, которые находятся в своём праве.

В 2019 году, например, популярный комедийный дуэт под названием «Бразильчата», который делает ставку на неполиткорректную иронию, призвал своих зрителей «украинизироваться». Когда одного из участников дуэта по имени Элтон Мескита спросили, что они имели в виду, тот ответил, что «с насильственными отношениями нужно бороться твёрдой хваткой». Для обоих комиков «украинизация» — это символ того, что их политические элиты им смертельно надоели. Между тем, Мескита признался, что об Украине знает совсем немного. «Однако мы всё равно считаем, что выполнили свою задачу по переводу мышления правых на эту частоту, — отметил он. — В психологическом плане украинизация уже произошла».

Тем не менее старшего научного сотрудника киевского Института евроатлантического сотрудничества Андреаса Умланда подобная метафора сбивает с толку. «Об этой стране люди знают так мало, что можно сделать пару броских снимков, а затем интерпретировать их по-своему», — посетовал он, имея в виду мем с участием украинского депутата Виталия Журавского, которого бросили в мусорный бак. Подобные действия стали эталоном отношения разгневанных сторонников Болсонаро к их самым ненавистным политикам. Кроме того, Умланд отметил, что Украина — это страна с плюрализмом мнений, и она очень далека от образа авторитарного государства, который сложился в умах многих, кто использует термин «украинизация».

Если закрыть глаза на точность формулировки, то одно из преимуществ «украинизации» бразильских крайне правых заключается в том, что она связывает их с коллегами по убеждениям по всему миру, особенно с американцами. По словам политолога Пауло Кассимиро, в Бразилии новые правые действительно кладут в основу своей политики «фундаментальные идеи похожих американских групп, вроде концепции о «западной цивилизации», которая может быть уничтожена политическими «элитами» или «левыми».

При этом «украинизация», по словам профессора сравнительного литературоведения Университета Рио-де-Жанейро Жоао Кастро Рока, идёт на руку бразильским ультраправым ещё и по той причине, что она обходит стороной тот неудобный факт, что Бразилией сейчас фактически правят именно правые. Ведь данный термин всё же призывает к народному восстанию, целью которого является прямая демократия без таких устанавливающих нормы институтов как суды. «Это слово, — считает эксперт. — Играет роль мощного нарративного символа, который усиливает их цифровую кампанию в поддержку Болсонаро».

Замечание про «мощный» инструмент — это абсолютная правда, замечает журнал. При этом не так давно этот термин воплотился в реальность, когда бразильская активистка консервативного толка Сара Винтер создала гражданскую группу под названием «300 бразильцев». Её главная цель — это поддержка правительства Болсонаро путём оказания давления на демократические институты как агрессивными, так и вроде как мирными методами. В ходе вербовки новых членов Винтер постоянно употребляет глагол «украинизировать», заявив однажды в интервью, что «им придётся начать нас бояться!»

По имеющимся данным, Винтер — которая тесно связана с бразильским правительством — проходила обучение на Украине много лет назад, где также была один раз арестована. Более того, в молодости она явно симпатизировала нацистам, так как выбирая себе псевдоним «Сара Винтер», она, очевидно, вдохновлялась примером известной одноимённой британской нацистки.

Тем не менее, хотя в среде сторонников Болсонаро по-прежнему раздаются призывы к «украинизации», сам президент в последнее время несколько поубавил свой пыл в плане агрессивного разжигания культурных войн. Его семья стала фигурантом ряда федеральных расследований, а пандемия подталкивает бразильского лидера к примирению с конгрессом и верховным судом по той причине, что ему нужно нормализовать политический ландшафт и принять чрезвычайные меры, которые идут ему на руку — что довольно удивительно. В частности, после утверждения чрезвычайной пакета мер по борьбе с пандемией его популярность резко возросла.

«В 2020-ом, в год муниципальных выборов, у президента-популиста нет другого выхода, кроме как отказаться от нагнетания напряжённости, которую он когда-то разжигал — по крайней мере, до тех пор, пока не наступит следующий кризис, и его сторонники снова не достанут «украинизацию» из своих задних карманов», — подытоживает Foreign Policy.