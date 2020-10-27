112: Украина запретила въезд венгерским чиновникам из-за агитации во время выборов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев запретил въёзд в страну двум венгерским высокопоставленным чиновникам из-за агитации в Закарпатской области во время избирательного процесса на местных выборах. Как передаёт «112 Украина», министр добавил, что МИД инициировал введение запрета на въезд ещё нескольким венграм, которые активно вмешивались во внутренние дела Украины во время избирательной кампании.

Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам из-за агитации в Закарпатской области во время избирательного процесса на местных выборах. Как пишет «112 Украина», об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Уже запрещён въезд на Украину двум венгерским высокопоставленным лицам, которые во время этой избирательной кампании прибегали к прямой агитации в Закарпатской области. Один из них — это государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии», — сказал Кулеба.

Также министр добавил, что МИД инициировал введение запрета на въезд на Украину ещё нескольким венграм, которые активно вмешивались во внутренние дела Украины во время избирательной кампании.

«Наши партнёры будут в ближайшее время подробно проинформированы о факте вмешательства в выборы со стороны Венгрии, и мы уже проинформировали об этом наблюдательную миссию ОБСЕ», — подчеркнул он.