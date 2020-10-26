Корреспондент: Украина обвинила Венгрию в «наглом вмешательстве» в выборы

Министерство иностранных дел Украины заявило, что Венгрия прибегла к прямой агитации за партию «Общество венгерской культуры Закарпатья» в день проведения местных выборов. Как пишет «Корреспондент», в ведомстве добавили, что Будапешт таким образом нанёс коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы.
В день проведения местных выборов на Украине Венгрия прибегла к прямой агитации за партию «Общество венгерской культуры Закарпатья». Как пишет «Корреспондент», об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
«МИД Украины глубоко сожалеет, что таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил своё прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанёс коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы», — говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что граждане Украины венгерского происхождения являются важной и неотъемлемой частью украинского общества, они имеют все необходимые права и возможности для свободного избрания своих представителей в органы местного самоуправления.
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