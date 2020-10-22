СТРАНА: на всеукраинский опрос Зеленского подали иск в суд

Не всем понравилась инициатива Владимира Зеленского провести в день местных выборов 25 октября всеукраинский опрос населения. Как передаёт «СТРАНА», в Окружной административный суд Киева поступил иск от жителя Ивано-Франковской области с требованием признать противоправным решение президента провести такой опрос. Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.
Всеукраинский опрос, который президент Украины Владимир Зеленский инициировал в день местных выборов 25 октября, оказался под угрозой срыва. Как пишет «СТРАНА», в Окружной админсуд Киева поступил иск с требованием признать противоправным решение президента провести такой опрос.
«Окружной административный суд города Киева просят признать противоправным объявление президентом Украины Владимиром Зеленским проведения всенародного опроса общественного мнения 25 октября 2020 на избирательных участках. С соответствующим иском к президенту Украины обратился житель Ивано-Франковской области.
Среди других требований указанного иска — обязать Владимира Зеленского воздержаться от совершения действий относительно назначения и проведения всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках 25 октября 2020-го. Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу», — заявили в пресс-службе.
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