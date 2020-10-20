СТРАНА: послание Зеленского к Раде оказалось предсказуемым предвыборным ходом

Очередное послание украинского президента Владимира Зеленского к Верховной раде оказалось совершенно предсказуемым предвыборным действием без особой конкретики, пишет «СТРАНА». Большую часть времени он посвятил двум вещам: перечислению своих достижений и полемике с оппонентами.

Владимир Зеленский в четвёртый раз выступил с обращением к Верховной раде. Как пишет «СТРАНА», данное послание состоялось за пять дней до местных выборов, где у его партии «Слуга народа» достаточно сложная ситуация. Журналисты издания проанализировали речь украинского президента и отметили главные тезисы его выступления.

Зеленский анонсировал принятие пакета «переходных» законов для Донбасса после его «безопасной реинтеграции». Среди прочего упомянул амнистию, которая будет избирательной.

«Страшное слово «амнистия». Не про всех и не про избежание ответственности, а про миллионы наших граждан, на руках которых нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта. И им нужен чёткий сигнал. Не нужно бояться. Достойное будущее только с Украиной», — заявил Зеленский.

Он также анонсировал постройку двух украинских военных баз на Чёрном море. Будут ли там базироваться в том числе иностранцы, Зеленский не упомянул, хотя разговоры об этом в последнее время появляются.

Ещё Зеленский анонсировал создание в Украине штаб-квартиры «Международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде». Причём сам же президент дал понять, что под пропагандой понимает оппозиционные телеканалы: с трибуны Рады он обратился к отдельным депутатам и, не называя их имён, предложил войти в экспертный совет штаба как «специалистов по фейкам».

Как отмечает автор материала, конкретики на будущее в послании украинского президента оказалось немного, и это является главным вопросом к обращению Зеленского. Сам формат послания предусматривает выдвижение каких-то ключевых целей страны на ближнюю и дальнюю перспективу, однако этого в речи главы государства почти не было. Большую часть он посвятил двум вещам: перечислению своих достижений и полемике с оппонентами. Причём в качестве оппонентов был избран лагерь Порошенко, против которого Зеленский в своём обращении пустил несколько завуалированных уколов, самым интересным из которых является новое обещание привлечь к ответственности тех, кто «сдал Крым без боя».

«Мы имеем дело с предвыборной риторикой: Зе говорит то, чего от него хотят услышать. В целом и вся речь президента была сугубо предвыборной. В послании он повторил то, что десятки раз уже говорил и на Украине, и на Западе. В общем, та же риторика, которую мы слышали и год назад», — заключают авторы анализа.