Зеленский: ментально украинцы — это уже европейцы

Владимир Зеленский уверен, что ментально украинцы — это уже европейцы. Как заявил украинский президент в совместном интервью с президентом Польши Анджеем Дудой, он будет добиваться того, чтобы Украина стала равноправным членом Европейского союза.

Владимир Зеленский считает, что по менталитету Украина уже относится к Европе, и он желает добиться, чтобы Евросоюз её приглашал как полноправного члена в своё сообщество. Как передаёт «112 Украина», об этом Зеленский заявил в совместном интервью с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Ментально украинцы — это уже европейцы. Нет такого народа, как европейцы. И если какая-то страна желает быть в Евросоюзе, она обязательно будет», — отметил Зеленский.

Он напомнил, что многие сомневались, что Польша, Румыния, Словакия будут членами Европейского союза, а сейчас мы видим результат. Вместе с тем, Зеленский подчеркнул,что желает, чтобы Украина была не только членом Европейского союза, а равноправным членом ЕС.

«Я хочу, чтобы Украину приглашали в Европейский союз. Мы хотим быть за этим столом переговоров и ценностей, на одинаковом уровне и с одинаковым статусом, например с нашими друзьями, с Польской Республикой. И это важно. И для этого мы делаем всё, чтобы быть равноправными партнёрами», — добавил украинский президент.