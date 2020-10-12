Onet: Дуда и Зеленский призвали положить конец «нелегальной оккупации» Крыма

«Наши страны объединяет не только общая граница. Это и общие ценности», — заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Как сообщает корреспондентка Onet в Киеве Катажина Барчик, глава Польши, в свою очередь, подчеркнул неизменность позиции Польши в отношении суверенитета Украины и неприкосновенности её границ.

По итогам переговоров в Киеве президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский подписали совместную декларацию, касающуюся среди прочего безопасности и исторических аспектов. Лидеры государств призвали завершить «незаконную оккупацию» Крыма и агрессию в Донбассе. В присутствии президентов было также подписано соглашение, в соответствии с которым польская газовая компания PGNiG получила возможность участия в процессе приватизации энергетического сектора Украины, сообщает корреспондентка Onet в Киеве Катажина Барчик.

В статье она обращает внимание на то, что изначально подписание декларации было назначено на 13 часов по местному времени, однако переговоры между польской и украинской делегациями затянулись. Более того, до того как представители обеих делегаций сели за стол переговоров, Дуда и Зеленский переговорили наедине.

«Подчёркиваем уважение Украины и Республики Польша к международному праву и основным принципам международных отношений, в то же время призывая к прекращению незаконной оккупации Автономной Республики Крым* и агрессии, продолжающейся в Донбассе», — заявили лидеры обеих стран. «Республика Польша выражает заинтересованность во взаимодействии с Украиной в рамках международной платформы по деоккупации Автономной Республики Крым», — говорится в декларации.

Президенты также подтвердили необходимость обеспечения «возможности поиска и эксгумации жертв» войн и конфликтов ХХ века. Запрет на поиски и эксгумацию польских жертв на территории Украины был одним из элементов серьезного конфликта из-за сложной польско-украинской истории. Запрет был снят в прошлом году, отмечает журналистка.

«Признаём важность достойного чествования памяти невинных жертв конфликтов и политических репрессий ХХ века. Подчеркиваем необходимость обеспечения возможности поиска и эксгумации этих жертв в Украине и Польше, чтобы отдать должное их памяти и их ещё живым родственникам и потомкам в духе уважения к исторической правде», — заявили президенты.

В декларации также осуждаются акты надругательства над украинскими памятниками культуры и местами памяти в Польше и польскими памятниками культуры и местами памяти в Украине, а также содержтся призыв к соответствующим органам власти осуществлять надлежащую опеку над ними.

Оба лидера выразили удовлетворение ходом переговоров и подписанной декларацией.

«Наши страны объединяет не только общая граница. Это и общие ценности», — заявил Владимир Зеленский.Он также поблагодарил Польшу за позицию по «Северному потоку — 2» и рассказал о евроатлантических устремлениях Украины и сближении с ЕС. «Надеюсь, что председательство Польши в Совете ЕС в 2025 году будет максимально способствовать достижению этой цели», — подчеркнул глава украинского государства.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда акцентировал внимание на неизменности позиции Польши в отношении суверенитета Украины и неприкосновенности её границ и того, что раз Крым сегодня оккупирован*, следовательно санкции против России — естественны.

Катажина Барчик обращает вниманиетакже на то, что журналистам не разрешили задавать вопросы во время конференции.