Зеленский: украинцы не хотят общаться с россиянами и выбирают НАТО

Будущее членство Украины в НАТО станет очень важным сигналом для России, уверен украинский президент Владимир Зеленский. Как пишет «Лiга», Зеленский добавил, что украинцы не хотят общаться с россиянами, поскольку они выбирают сторону Североатлантическго альянса.
Украина стала партнёром НАТО с расширенными возможностями, а членство в Североатлантическом альянсе — это «очень важный сигнал России». Как передаёт «Лiга», об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Честно говоря, мы уже стали партнёрами НАТО с расширенными возможностями. Мы идём в НАТО. Членство в НАТО — это очень важный сигнал Российской Федерации, это самая важная поддержка», — отметил украинский президент.
Зеленский уверен, что «НАТО — это безопасность в нашем регионе».
«Мы это понимаем, поэтому да, у нас мощная армия, у нас армия в 200 000, мы обновляем технику, но этого мало. И единственный шанс, я считаю, об этом говорю и США, и странам ЕС, всем я говорю: если вы не хотите терять Украину, вы должны её поддерживать», — убеждён Зеленский.
Он также добавил, что «война между Украиной и Россией — это тоже была фантастика, никто в это не верил».
«А сейчас у нас — война, сейчас у нас — ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому — НАТО», — объяснил Зеленский.
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