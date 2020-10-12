Зеленский: украинцы не хотят общаться с россиянами и выбирают НАТО

Будущее членство Украины в НАТО станет очень важным сигналом для России, уверен украинский президент Владимир Зеленский. Как пишет «Лiга», Зеленский добавил, что украинцы не хотят общаться с россиянами, поскольку они выбирают сторону Североатлантическго альянса.

Украина стала партнёром НАТО с расширенными возможностями, а членство в Североатлантическом альянсе — это «очень важный сигнал России». Как передаёт «Лiга», об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Честно говоря, мы уже стали партнёрами НАТО с расширенными возможностями. Мы идём в НАТО. Членство в НАТО — это очень важный сигнал Российской Федерации, это самая важная поддержка», — отметил украинский президент.

Зеленский уверен, что «НАТО — это безопасность в нашем регионе».

«Мы это понимаем, поэтому да, у нас мощная армия, у нас армия в 200 000, мы обновляем технику, но этого мало. И единственный шанс, я считаю, об этом говорю и США, и странам ЕС, всем я говорю: если вы не хотите терять Украину, вы должны её поддерживать», — убеждён Зеленский.

Он также добавил, что «война между Украиной и Россией — это тоже была фантастика, никто в это не верил».

«А сейчас у нас — война, сейчас у нас — ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому — НАТО», — объяснил Зеленский.