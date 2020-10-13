УП: Зеленский уверен, что недруги не смогут поссорить Украину и Польшу

Владимир Зеленский уверен, что Украина и Польша уже преодолели большинство проблем в двусторонних отношениях. Как передаёт «Украинская правда», на совместной пресс-конференции с президентом Польши в Киеве он заявил, что между двумя странами могут быть споры только по вопросу, в каких именно украинских и польских городах провести совместные зимние Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу.

Владимир Зеленский утверждает, что Украина и Польша уже преодолели большинство проблем в двусторонних отношениях. Как пишет «Украинская правда», об этом украинский президент заявил на совместной пресс-конференции с президентом Польши в Киеве.

«Поссорить Украину и Польшу хотят многие наши недруги. И всем им могу сказать только одно: не дождётесь», — сказал Зеленский.

По его мнению, между двумя странами не может быть никаких споров, кроме одного: «в каких именно украинских и польских городах провести совместные зимние Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу».

Как напоминает издание, Анджей Дуда начал визит на Украину словами о поддержке перед лицом агрессии России. По результатам переговоров глав государств будет подписан ряд двусторонних документов.