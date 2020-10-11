Экс-президент Польши: моя страна не сделала всего необходимого для примирения с Украиной
Польша не сделала всё возможное для примирения с Украиной. Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал экс-президент Польши Александр Квасьневский.
«Я думаю, что для примирения с Украиной мы, поляки, ещё не сделали всего, что нужно. Чтобы правда, прежде всего о Волыни, была хорошо описана, чтобы стояли все необходимые памятники. И чтобы об этих событиях мы говорили спокойно, и точно не в духе циничной политики», — сказал Квасьневский.
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