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Экс-президент Польши: моя страна не сделала всего необходимого для примирения с Украиной

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Экс-президент Польши Александр Квасьневский считает, что его страна не сделала всё возможное для примирения с Украиной. В интервью «Украинской правде» политик заявил, что странам нужно начать спокойную дискуссию, без большого влияния политики, и тогда они смогут найти взаимопонимание.
Экс-президент Польши: моя страна не сделала всего необходимого для примирения с Украиной
Reuters

Польша не сделала всё возможное для примирения с Украиной. Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал экс-президент Польши Александр Квасьневский.

«Я думаю, что для примирения с Украиной мы, поляки, ещё не сделали всего, что нужно. Чтобы правда, прежде всего о Волыни, была хорошо описана, чтобы стояли все необходимые памятники. И чтобы об этих событиях мы говорили спокойно, и точно не в духе циничной политики», — сказал Квасьневский.

«Когда мы начнём спокойную дискуссию, без большого влияния политики, тогда мы сможем найти взаимопонимание. Это не значит, что мы примем оценку другой стороны, но у нас будет понимание, что это была за трагедия и как надо действовать, чтобы такое никогда не повторилось», — добавил он.
 
При этом он привёл пример из личной истории, когда на организованную Леонидом Кучмой годовщину Волынской трагедии Квасьневский пригласил отца жены, который в своём селе был одним из немногих, кто пережил эту трагедию.
 
«А в самолёте по дороге домой он мне сказал: «То, что ты делаешь — правильно», — рассказал Квасьневский.
 
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