TVP Info: Прибалтика не Франция, она не может позволить себе «конструктивный диалог» с Москвой

Балтийские государства — небольшие, и они прекрасно отдают себе отчёт в том, что в случае возможной угрозы со стороны России им не справиться в одиночку, пишет журналист Петар Петрович. В статье для TVP Info он отмечает, что сохранение ими суверенитета будет непосредственно зависеть от скорости реакции НАТО, поэтому вместо «конструктивного диалога» с Россией они делают выбор в пользу сдерживания «восточного соседа».

«Часть стран Западной Европы продолжает и далее недооценивать агрессивную позицию Кремля. Однако для соседствующих с Россией государств эта проблема имеет экзистенциальный характер. Это отчётливо прослеживается не только на примере Украины, постоянно подвергающейся российским действиям в восточной части своей страны, или Польши, которая на международной арене постоянно призывает к более жёсткой реакции в ответ на позицию Москвы, но также и балтийских стран, которые готовятся к обороне перед целой гаммой провокаций и угроз со стороны Кремля», — пишет на портале TVP Info журналист Петар Петрович.



В статье он рассказывает, что Латвия неизменно воспринимает Россию в качестве самой большой угрозы, а коллективную оборону в рамках НАТО и военное сотрудничество с США — как основную гарантию безопасности. Рига стремится максимально увеличить численность союзнических сил на своей территории и понимает значимость совместных военных учений.



Польский эксперт Пётр Шиманьский из Центра восточных исследований обращает внимание на то, что Латвия, которая до сих пор в основном делала ставку на развитие контрактной армии, на настоящий момент стремится укрепить государство и общество в плане противодействия возможным гибридным действиям со стороны России и другим военным угрозам. Пока, однако, страна не думает о возобновлении призыва в армию, не только из-за бюджетных и кадровых нехваток, но и в основном из-за опасений внедрения в армию представителей русскоязычного меньшинства.



Автор объясняет, что русскоязычное меньшинство не доверяет вооружённым силам Латвии, оно не готово защищать страну и не воспринимает Россию в качестве угрозы. В свою очередь Кремль не прочь в будущем прибегнуть к его помощи. Похожая ситуация имеет место в Эстонии, где только 35% граждан положительно настроено к Североатлантическому альянсу и только 28% имеет позитивное отношение к самим США.



Власти Эстонии, однако, уже долгие годы делают ставку на военное сотрудничество внутри самого ЕС. Она единственная страна восточного фланга НАТО, которая присоединилась к французской Европейской интервенционной инициативе EI2.



Польский институт международных дел также обращает внимание на то, что, несмотря на оказываемую поддержку в отношении перемен в Белоруссии, Эммануэль Макрон наглядно показывает, что Франция намного больше, чем Литва и Латвия, склонна проводить «конструктивный диалог» с Москвой. Для литовского президента Гитанаса Науседы, приверженца идеи изоляции России на международной арене, прагматический подход Франции неадекватен в случае, когда интересы и цели отдельных стран ЕС противоречат друг другу. Именно поэтому Вильнюс с первую очередь делает ставку на военное сотрудничество с США, Германией и Польшей. Ввиду российской дезинформации совместные польско-литовские действия направлены на укрепление энергетической и военной безопасности, отмечает автор.



Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш также по соображениям безопасности скептически оценил возможность проведения диалога с Россией, добавляет он.



«Можно ожидать того, что Россия будет всеми возможными способами противодействовать польским и литовским стремлениям в укреплении восточного фланга НАТО и увеличения военного присутствия американских солдат в регионе. Она также захочет помешать сотрудничеству Польши и Литвы в энергетическом секторе», — объясняет эксперт из Польского института международных дел Кинга Ращ.



Все страны Прибалтики подчёркивают, что после саммита НАТО 2016 года в Варшаве восточный фланг альнса был серьёзно укреплён. Литва, Латвия и Эстония прекрасно понимают, что в случае нападения с востока сохранение ими независимости будет напрямую зависеть от скорости реакции НАТО. Они озабоченно наблюдают за внутренними разногласиями внутри Североатлантического альянса, как это имело место в случае с Турцией, разъясняет автор. Балтийские страны, как и Польша, выступают против попыток распада альянса и вытеснения США из Старого Света, напротив — они призывают к максимально возможному увеличению контингента американских солдат на восточном фланге НАТО, добавляет он.



«Прибалтийские государства — небольшие, но зато они сильные союзники Польши в регионе. Они понимают значение единства НАТО и трансатлантических связей. Они прекрасно понимают угрозу, исходящую от России, а также отдают себе отчёт в том, что не конструктивный диалог, а именно сдерживание — ключ к обеспечению безопасности как своих граждан, так и Европы в целом», — резюмирует на портале TVP Info журналист Петар Петрович.