Onet: Лукашенко «парализует» Польшу на дипломатическом фронте — на радость Москве и Западу

Как сосед Белоруссии Польша не может позволить себе занять самую жёсткую среди стран ЕС позицию в отношении режима Лукашенко, уверен польский журналист Витольд Юращ. На портале Onet он обращает внимание на то, что своим поведением Польша уже практически довела ситуацию до «паралича» своей дипломатии в Белоруссии и рискует оказаться вне стола переговоров России и Запада по белорусскому вопросу.

Евросоюз ввёл санкции против примерно 40 официальных лиц Белоруссии, которым запрещён въезд на территорию ЕС и активы которых в ЕС будут заморожены, пишет на портале Onet польский журналист Витольд Юращ. Автор обращает внимание на то, что белорусский лидер Александр Лукашенко не входит в данный список. В статье он также напоминает о том, что после подавления протестов, последовавших за президентскими выборами в декабре 2010 года, ЕС ввёл санкции в отношении 157 лиц, включая Александра Лукашенко, несмотря на то что масштаб насилия в этом году был многократно выше. Такая непропорциональная реакция, по мнению журналиста, может свидетельствовать лишь о том, что главные страны ЕС имеют определённые сомнения касательно действенности механизма санкций.

В беседе с Onet пожелавший сохранить анонимность польский дипломат заявил, что на самом деле Запад не намерен сражаться за демократию в Белоруссии. Он уверен, что для Запада Белоруссия важна исключительно в контексте России.

Журналист напоминает, что МИД Белоруссии отозвал послов из Польши и Литвы для консультаций, а также выразил надежду на то, что Польша и Литва сделают то же самое. Ответная реакция главы МИД Польши и Литвы не заставила себя долго ждать — они заявили, что не намерены следовать советам МИД Белоруссии. Официально послы не были выдворены, потому что теоретически это бы означало открытую дипломатическую войну.

Юращ с сожалением заявляет, что дипломатическая война по сути и так уже началась, ведь МИД Белоруссии потребовал сокращения числа польских и литовских дипломатов в Белоруссии до числа белорусских дипломатов в этих странах. В случае Польши, которая обладает тремя диппредставительствами на территории Белоруссии, это означает сокращение числа дипломатов с 50 до 18. Такое сокращение практически полностью парализует польскую дипломатию в Белоруссии.

Польский журналист объясняет, что у Польши как соседа Белоруссии слишком большие интересы, чтобы среди стран ЕС занимать самую жёсткую позицию в отношении режима Лукашенко.

В статье он напоминает, что в ходе саммита ЕС был принят пакет экономической помощи, предложенный Польшей для «новой» Белоруссии, однако, по мнению автора, это не имеет особого значения. «План Маршалла для Белоруссии» не в состоянии убедить белорусскую номенклатуру пойти против Лукашенко и принять помощь на уровне во много раз меньше, нежели она получает от России. Чтобы выжить, ей необходимо получить от Запада как минимум столько же денег, сколько ей перечисляет Москва, не без сожаления объясняет Витольд Юращ.

В статье он предлагает задаться вопросом, выгодна ли дипломатическая война между Польшей, Литвой и Белоруссией только России или она также на руку тем странам Запада, которые любой ценой хотят избежать спора с Россией за Белоруссию и инициировать с ней перезагрузку отношений. Нарастающий конфликт Варшавы и Вильнюса с Минском вполне может их радовать, ведь в такой ситуации будет проще договориться с Россией, полностью игнорируя интересы как Польши, так и Литвы.

«И совсем неважно то, что если бы у Польши были другие отношения с Минском, то она имела бы какое-то влияние на режим в Минске... Значение имеет лишь то, не станут ли такие плохие отношения поводом для исключения Варшавы из игры. В конце концов, иметь значение будет лишь факт: кто не сидит за столом, не будет иметь никакого влияния на результат игры. И неважно, чем мотивировано отсутствие той или иной страны за игровым столом: правильными причинами с точки зрения морали или нет. Кого не будет за столом, уже и так заведомо проиграл», — резюмирует на портале Onet польский журналист Витольд Юращ.