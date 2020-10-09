Polityka: на радость России Мачеревич дискредитировал Польшу на международной арене

Поляки сами разрешили бывшему министру национальной обороны Польши Антони Мачеревичу поджечь «смоленским топливом» их демократическое государство, пишет журналист Гжегож Жечковский. В издании Polityka он называет его главным политическим мошенником Польши и призывает ответить если не перед судом, то хотя бы перед общественностью за то, что он последовательно реализует стратегические цели России на польском направлении.

Бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич снова не представил доклада по смоленской катастрофе и даже не собирается объясниться. Так выглядит самая большая мистификация в новейшей истории Польши, с сожалением пишет в издании Polityka польский журналист Гжегож Жечковский.

В своей статье он напоминает, что доклад должен был быть готов несколько дней тому назад, его нет до сих пор, а главный виновник не считает должным разъяснить ситуацию. «В этом нет ничего удивительного, ведь в данном случае речь идёт не о выяснении чего-либо, а о сеянии суматохи, которая разрушает демократическую Польшу», — объясняет автор.

«Да, в течение квартала он будет передан», — так звучал ответ Антони Мачеревича на вопрос депутата левого крыла Павла Крутула о сроках предоставления Министерству обороны доклада о причинах смоленской катастрофы, работы над которым ведутся подкомиссией, возглавляемой Мачеревичем уже более четырёх лет. Этот вопрос был задан 30 июля текущего года во время заседания комиссии по национальной обороне. «Квартал закончился 30 сентября. Но пока тишина», — с разочарованием констатирует он.

Молчат также правящая партия «Право и справедливость» и возглавляющий Министерство национальной обороны Польши замглавы партии Мариуш Блащак, который уже давно научился уклончиво отвечать на любые вопросы о подкомиссии. «Министерство не хочет и пальцем пошевелить, чтобы заставить бывшего начальника действовать. Согласно предписаниям, Мачеревич может руководить подкомиссией до тех пор, пока продолжается расследование», — объясняет Гжегож Жечковский.

Именно по этой причине Мачеревич по сути стал неприкосновенным и недосягаемым. Он может спокойно продолжить свою «миссию», суть которой состоит не в указании каких-либо новых, неизвестных фактов о трагедии 10 апреля 2010 года, не в «приходе к истине» и не в объяснении причин, которые уже давно известны. Задача Мачеревича заключается в сохранении соответствующей концентрации яда, который он начал впрыскивать в социальную и государственную кровеносную систему практически сразу после катастрофы, тем самым разрушая её. Этот яд состоит из очередных теорий, часто противоречивых, но благодаря сенсационной оболочке легко становящихся достоянием общественности.

Именно так работает дезинформация в русском стиле, утверждает польский журналист: цель её, по его словам, состоит в том, чтобы путём правильного дозирования «каши» довести до внутреннего разложения и паралича государство. Благодаря этому возможно если не контролировать его, то хотя бы ослабить и дискредитировать, лишив при этом доверия. Этот метод опирается на умелое смешивание правды с неправдой и предоставление ложных следов, чтобы настолько размыть реальную картину, чтобы мало кто захотел её воссоздать. Это чистой воды классическая дезинформация, основанная на сеянии неразберихи, неуверенности, а иногда и страха.

Похожим образом выглядят действия Мачеревича. Смешивая ложь, полуправду и факты «в своём мефистофельском котле», он почти 30 лет пичкает поляков новыми микстурами, лишь углубляя разногласия и вызывая враждебность одних к другим. Проверка служб военной разведки и контрразведки, наконец, чистка в армии и, конечно же, «смоленская операция», которая не принесла ничего ценного, а напротив, вызвала у многих поляков отвращение к своему государству, ведомствам, чиновникам, структурам, наглядно доказала, что использование столь циничных манипуляций может принести ощутимую выгоду, отмечает он.

Однако, что больше всего пугает автора, так это то, что такими действиями Мачеревича при поддержке партии «Право и справедливость» Россия может быть вполне довольна, потому что реализуются её стратегические цели по отношению к Польше: ослабление связей Польши с Западной Европой, принижение её позиции в ЕС, разрушение репутации страны и подрыв основ её демократии. Мачеревичу также удалось радикально снизить оперативные возможности важнейших польских структур, отвечающих за безопасность, то есть контрразведки, разведки и армии в целом, сожалеет журналист.

«Пришло время отдать себе в этом отчёт. Прежде всего, я обращаюсь с этими словами к оппозиционным политикам и журналистам, многие из которых до сих пор считают, что Мачеревич — просто эдакий сумасшедший поджигатель всего, что попадает ему в руки. Но тем хуже для нас, потому что мы позволили ему поджечь страну. Тем хуже для многих политиков из правящей партии, которые надеялись на то, что так называемое смоленское топливо в конце концов кончится. Тем хуже для некоторых журналистов, которые с июля 2011 года давали место в колонках, на сайтах и в эфирах «смоленским теориям», продвигаемым Мачеревичем», — перечисляет автор.

«Бывший министр обороны должен быть в ответе за то, что он сделал. Если не перед судом и государственными институтами, то хотя бы перед общественным мнением. Однако чтобы это произошло, мы должны наконец-то начать называть вещи своими именами: Мачеревич — автор самого большого политического мошенничества в Третьей Речи Посполитой и виновник самой большой деструкции в общественной жизни Польши. Человек, действия которого стали выгодны соседней державе, заслужил публичный остракизм», — резюмирует в издании Polityka польский журналист Гжегож Жечковский.