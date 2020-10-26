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«Вести» выяснили, почему кандидаты от партии Зеленского проигрывают выборы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Результаты выборов в регионах Украины говорят о том, что победу получили местные проекты, созданные мэрами или элитами, завязанными на местные органы власти. Как пишут «Вести», а вот о «партии власти» и отдельных её кандидатах на должностях мэров теперь можно говорить как о проигравших: экзитполы показали катастрофические результаты партии Зеленского практически по всей стране, поскольку избиратель либо разочаровался, либо вовсе не пришёл на выборы.
«Вести» выяснили, почему кандидаты от партии Зеленского проигрывают выборы
Reuters

«Вести» проанализировали первые результаты экзитполов местных выборов, поступившие в распоряжение редакции вскоре после закрытия избирательных участков. Результаты в регионах свидетельствуют: победу получили местные проекты, созданные мэрами или элитами, завязанными на местные органы власти.

«На партийном уровне победу празднует сборная региональных элит. А это в корне отличает нынешнюю кампанию от, например, кампании 2010 года: тогда региональных проектов также было немало, но они всё же носили региональный характер. Сейчас они избрали два пути: первый — покупка региональных «франшиз» , второй — создание партий под каждого конкретного мэра», — говорит политтехнолог Андрей Золотарёв. 

«Это — моральная и политическая победа элит в регионах над центральной властью: они смогли отстоять имидж в борьбе с Киевом во время коронавируса. И, главное, смогли за год продвинуть свою концепцию «нарезки» Украины, сократив количество районов и де-факто разделив страну между собой», — поясняет политолог Руслан Бортник.
 
А вот о «партии власти» и отдельных её кандидатах на должностях мэров теперь можно говорить как о проигравших. Экзитполы показали катастрофические результаты партии Зеленского практически по всей стране. По состоянию на 21:00 вечера воскресенья не было ни единого города, в котором представитель «Слуги народа» побеждал бы на выборах. И этот результат провальный — избиратель либо разочаровался в зелёном цвете, либо вовсе не пришёл на выборы.
 
«Происходит буквально слом «зелёного тренда» — оказалось, что общество требует уже не молодых и «незашкваренных», а людей опытных, с историей. Тех, кто может предъявить обществу собственные успехи. И это ключевая проблема для власти. Да, формально «зелёные» таки появятся в местных советах (и для них технически это даже победа, ведь раньше их там не было), однако стратегически это — поражение: ведь происходит ломка настроения, которое привело их к власти, а цикл суперпопулизма, приведшего их к победе полтора года назад, заканчивается», — говорит Бортник.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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