«Вести» выяснили, почему кандидаты от партии Зеленского проигрывают выборы
«Вести» проанализировали первые результаты экзитполов местных выборов, поступившие в распоряжение редакции вскоре после закрытия избирательных участков. Результаты в регионах свидетельствуют: победу получили местные проекты, созданные мэрами или элитами, завязанными на местные органы власти.
«На партийном уровне победу празднует сборная региональных элит. А это в корне отличает нынешнюю кампанию от, например, кампании 2010 года: тогда региональных проектов также было немало, но они всё же носили региональный характер. Сейчас они избрали два пути: первый — покупка региональных «франшиз» , второй — создание партий под каждого конкретного мэра», — говорит политтехнолог Андрей Золотарёв.
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