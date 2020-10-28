Украинский историк: живём лучше половины населения Земли, а счастья нет
Украинцы относятся к привилегированному меньшинству и живут лучше, чем 4 млрд населения Земли, но при этом чувствуют себя гораздо менее счастливыми. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил историк Александр Зинченко во время четвёртого Национального круглого стола «Счастье как цель». Эксперт указал на то, что в мировом рейтинге счастья Украина «в каком-то совершенно ужасном хвосте».
«Мы в привилегированном меньшинстве. Нас таких счастливчиков 3 миллиарда. То есть большинство в этом мире живёт значительно хуже, чем мы, но при этом мы значительно менее счастливы», — отметил он.
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