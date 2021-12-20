ПН: Петру Порошенко предъявили подозрение в государственной измене

Бывшему президенту Украины, депутату Рады Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Как сообщает «Перший незалежний», бывший секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, экс-президенту вручили подозрение по делу поставках угля с Донбасса в 2014-2015 годах.

Бывшему президенту Украины, депутату Рады Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Как передаёт «Перший незалежний», об этом на брифинге сообщил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, экс-президенту вручили подозрение по делу поставках угля с Донбасса в 2014 — 2015 годах.

«Властям было точно известно, что лидер Европейской солидарности Пётр Порошенко собирается уезжать на заранее запланированные встречи со вселенским патриархом, а также европейскими лидерами, которые будут проходить именно в эти дни. И именно, учитывая эту ситуацию, они начали грязное шоу, которое называется немедленное вручение очередной повестки Петру Порошенко на очередной допрос.

Хочу подчеркнуть, что даже полностью зависимая от Зеленского генеральный прокурор Венедиктова не подписала этот фейковый документ, это подозрение, а его подписал — именно, пожалуй, с этой целью и назначенный — один из её заместителей по фамилии Симоненко», — рассказал Турчинов.

Как напоминает канал, ранее бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак сообщил, что Офис генерального прокурора Украины в ближайшее время может объявить подозрение экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о поставках угля с Донбасса. На тот момент, по его словам, проект соответствующего подозрения изучали в Офисе президента Украины и якобы решали, насколько целесообразной является реализация этого подозрения именно сейчас и как это повлияет на электоральные настроения общества.