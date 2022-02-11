1+1: в житомирской колонии зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

В подсобном хозяйстве в колонии в Житомирской области Украины зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Как передаёт «1+1», заражённых животных уничтожат, в трехкилометровой зоне от места вспышки вводится карантин. Предполагается, что инцидент мог произойти из-за возможного скармливания животным необработанных непереваренных пищевых отходов.

В Житомире зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Больных животных обнаружили на территории исправительной колонии. Их выращивали в подсобном хозяйстве, теперь сотни свиней придётся уничтожить, а хозяйство — дезинфицировать.

Ещё 30 животных выращивают неподалёку в соседней тюрьме, сейчас выясняется, заражены ли они. Также проверяются близлежащие хозяйства местных жителей.

Карантин в трёхкилометровой зоне от места вспышки будет продолжаться 40 дней. Неподалёку от карантинной зоны расположен продовольственный рынок, но его не будут закрывать и изымать мясо. Так решила чрезвычайная противоэпидемиологическая комиссия. Там говорят, что мясо за территорию колонии не продавали, поэтому угрозы, что инфицированная свинина попадёт на стол местных жителей, нет. Кроме того, в госпродпотребслужбе напоминают, что людям африканская чума свиней угрозы не представляет.

ВАСИЛИЙ КРАВЧЕНКО, руководитель житомирской городской госпродпотребслужбы: Выявили на самом раннем этапе, когда начался первый падёж, в первые несколько часов. Мы думаем, что это могло произойти из-за возможного скармливания животным необработанных непереваренных пищевых отходов.

Дата выхода в эфир 10 февраля 2022 года.