Deutschlandfunk: в Германии собираются клонировать генно-модифицированных свиней для трансплантации органов

23:00
Серебро Непряевой в скиатлоне, бронза биатлонистов в смешанной эстафете: итоги 5 февраля
Лыжница Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в скиатлоне, сборная России по биатлону заняла третье место в смешанной эстафете, российских шорт-трекистов дисквалифицировали в полуфинале смешанной эстафеты. Об этих и других новостях — в вечерней подборке RT.
22:57
Захарова предложила Госдепу выпустить «доклад про фейки Bloomberg»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале обратилась к Госдепартаменту США с вопросом, когда они выпустят
«доклад про фейки Bloomberg».
22:47
«Бавария» обыграла «Лейпциг» в матче Бундеслиги
Мюнхенская «Бавария» нанесла поражение «Лейпцигу» на своём поле в матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу.
22:46
Посол Антонов назвал безобразием ошибочную публикацию Bloomberg о «вторжении» на Украину
Российский посол в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» назвал безобразием ошибочную публикацию Bloomberg о «вторжении» России на Украину.
22:36
Во второй день Олимпиады в Пекине будет разыграно семь комплектов медалей
В воскресенье, 6 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно семь комплектов наград.
22:34
Лукашенко рассказал о своей реакции на задержание 33 россиян в 2020 году
Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьёву рассказал о своей реакции на задержание 33 россиян в 2020 году.
22:22
Марин Ле Пен заявила, что в случае её президентства Франция покинет НАТО
Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что в случае её избрания президентом страна покинет НАТО.
22:08
Посол Антонов ответил на вопрос о возможности разрыва отношений России и США
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» ответил на вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений России и США.
22:05
Дубль Жиру помог «Милану» обыграть «Интер» в Серии А
«Милан» в меньшинстве одержал волевую победу над «Интером» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.
21:55
В Белоруссии возбудили дело по факту наезда фуры на сотрудницу таможни на границе
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении водителя фуры по факту наезда на сотрудницу таможни в пункте пропуска на границе.
21:51
Лайшев о дебюте Валиевой на Олимпийских играх: должна разнести американскую соперницу
Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о грядущем выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой в командном турнире Олимпийских Игр в Пекине.
21:50
РФС попросил УЕФА расследовать дискриминационное поведение украинских фанатов на ЧЕ
Российский футбольный союз обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу инцидента в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу 2022 года с командой Украины.
21:44
Посол Антонов: Россия ожидает новых санкций со стороны США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что Москва ожидает введения Вашингтоном новых антироссийских санкций.
21:39
Медведева о выступлении Валиевой в командном турнире Игр: никто не соперник
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.
21:35
Бобарико: женская сборная России по хоккею приехала в Пекин за олимпийскими медалями
Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико заявил, что задача на зимнюю Олимпиаду 2022 года не изменились после поражения от команды США.
21:31
Посол Антонов: Россия не собирается ни на кого нападать
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать, поскольку это не отвечает её интересам.
21:19
Колосков назвал фаворита финала ЧЕ по футзалу Россия — Португалия
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что сборная Португалии является фаворитом финала чемпионата Европы по мини-футболу 2022 года с командой России.
21:17
Лукашенко заявил о бесперспективности для Запада войны со странами ОДКБ
Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьёву заявил, что на Западе понимают бесперспективность войны со странами ОДКБ, прежде всего с Россией.
21:05
Авербух рассказал, почему китайцы выиграли у Мишиной и Галлямова короткую программу
Призёр Олимпиады Илья Авербух объяснил, за счёт чего китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун опередили россиян Анастасию Мишину и Александра Галлямова в короткой программе командного турнира по фигурному катанию на зимних Играх — 2022 в Пекине.
21:02
Представитель кабмина ФРГ Хебештрайт заявил о приглашении DW сопровождать Шольца в Москву
Официальный представитель правительства Германии Хебештрайт заявил о приглашении телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) сопровождать канцлера ФРГ Олафа Шольца в ходе его предстоящего визита в Москву.
20:53
В Киеве анонсировали визит глав МИД Австрии, Чехии и Словакии на Украину
Министерство иностранных дел Украины анонсировало визит глав МИД Австрии, Чехии и Словакии в страну 7 и 8 февраля.
20:52
Грицюк рассказал о тренировках сборной России по хоккею перед матчем со Швейцарией
Нападающий сборной России Арсений Грицюк рассказал о своих эмоциях после вызова в главную команду страны и подготовке к старту в хоккейном турнире на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
20:38
Tagesspiegel: в кабмине ФРГ отказали DW в сопровождении Шольца в Москву
Управление прессы и информации правительства Германии не разрешило представителям телеканала Deutsche Welle сопровождать немецкого канцлера Олафа Шольца в ходе его визита в Москву 15 февраля.
20:32
Жамнов назвал Ковальчука погружённым в рабочий процесс деловым парнем
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов оценил работу генерального менеджера Ильи Ковальчука в национальной команде на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
20:24
Хоккеистка Дергачёва сдала сомнительный тест на коронавирус
Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико сообщил, что тест на коронавирусную инфекцию нападающей Елены Дергачёвой дал сомнительный результат.
20:23
В постпредстве России при ООН осудили обстрелы жилых кварталов в Донбассе со стороны ВСУ
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинская армия продолжает обстрелы жилых кварталов в Донбассе, пока Запад поднимает шумиху о якобы планах России напасть на Украину.
20:21
Лукашенко высказался о возможности войны между Белоруссией и Украиной
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в интервью Владимиру Соловьёву для YouTube-канала «Соловьев LIVE», что Украина никогда не будет воевать с Белоруссией. Если же конфликт всё же случится, то он продлится три-четыре дня.
20:08
Путин возглавил топ упоминаемых персон в русскоязычных соцмедиа на фоне Игр в Пекине
Согласно данным исследования, проведённого в рамках совместного проекта РИА Новости и Brand Analytics, президент России Владимир Путин возглавил топ упоминаемых персон в русскоязычных соцмедиа на фоне Олимпийских игр в Пекине.
20:05
Тарасова: Валиева покажет свой максимум в командном турнире на Играх-2022
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась о включении Камилы Валиевой в сборную России на командный турнир по фигурному катанию Олимпиады 2022 года в Пекине.
20:00
Замглавы МИД России обсудил с президентом ЦАР двустороннее сотрудничество
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обсудили развитие двустороннего сотрудничества.
19:54
«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» в матче 1/16 финала Кубка Англии
«Манчестер Сити» одержал волевую победу на своём поле над «Фулхэмом» в матче 1/16 финала плей-офф Кубка Англии по футболу.
19:50
На границе Белоруссии и стран ЕС скопилось примерно 4,2 тысячи фур
Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что примерно 4,2 тыс. фур ожидают въезда в страны Евросоюза.
19:40
В Британии за сутки выявили более 60 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 60 578 человек, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 17 749 999.
19:31
Жамнов отменил тренировку сборной России по хоккею 6 февраля
Тренерский штаб мужской сборной России по хоккею принял решение отменить ледовую тренировку 6 февраля на зимней Олимпиаде в Пекине.
19:29
В Киев прибыл самолёт с 86 тоннами боеприпасов из США
В киевский аэропорт прибыл восьмой самолёт с 86 тоннами боеприпасов из Соединённых Штатов. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников.
19:22
Комитет Госдумы по безопасности может изучить последние фейковые публикации в западных СМИ
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что его комитет может рассмотреть последние фейковые публикации в западных СМИ.
19:20
На Украине вынесли приговор мужчине за публикацию цитат Ленина и Сталина
Чаплинский районный суд Херсонской области Украины приговорил к пяти годам условно местного жителя за публикацию цитат Владимира Ленина и Иосифа Сталина в соцсети «Одноклассники».
19:15
В сети опубликовали бронзовый финиш Латыпова в смешанной эстафете на Олимпиаде
В сети опубликовали бронзовый финиш российского биатлониста Эдуарда Латыпова в смешанной эстафете на Олимпиаде.
19:06
При стрельбе в церкви в Колорадо один человек погиб и двое пострадали
Один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы в церкви в городе Орора в американском штате Колорадо.
19:00
Жамнов ещё не определился с сочетаниями звеньев на матч со Швейцарией
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о ходе подготовки к первому матчу олимпийского турнира с командой Швейцарии на зимних Играх — 2022 в Пекине.
18:57
Губерниев заявил, что у него много вопросов к группе Крамера по итогам скиатлона на ОИ
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских лыжниц в скиатлоне на 15 км на Олимпийских играх в Пекине.
18:54
Эксперт рассказала о быстром течении заболевания штаммом «омикрон»
Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала о быстром течении заболевания штаммом «омикрон» коронавируса.
18:46
Тихонов уверен, что российские биатлонисты в дальнейшем выиграют золото на ОИ-2022
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на бронзу российских биатлонистов на Олимпиаде в Пекине.
18:45
Автобус с 20 туристами съехал в кювет и завалился на бок в Башкирии
В Башкирии частный автобус, в котором находились 20 туристов из Челябинска, съехал в кювет и завалился на бок. В результате аварии никто не пострадал.
18:45
Гол Набабкина принёс ЦСКА победу над датской командой в товарищеском матче
Московский ЦСКА нанёс поражение с минимальным счётом датскому «Норшелланну» в товарищеском матче на втором сборе в испанском Кампоаморе.
18:40
Опубликован видеообзор скиатлона на ОИ-2022, в котором Непряева завоевала серебро
В сети опубликован видеообзор женского скиатлона на Олимпиаде в Пекине, в котором российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место.
18:37
В ульяновской колонии почти 40 человек объявили голодовку
В УФСИН Ульяновской области сообщили, что 38 заключённых колонии №10, отбывающих наказание за совершение различных тяжких и особо тяжких преступлений, отказались от приёма пищи.
18:34
Елистратов: сборную России правильно дисквалифицировали в смешанной эстафете
Россиянин Семён Елистратов прокомментировал дисквалификацию сборной России в полуфинале смешанной эстафеты на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
18:28
Женская сборная России по хоккею крупно проиграла команде США на ОИ-2022
Женская сборная России по хоккею потерпела разгромное поражение от команды США на Олимпийских играх в Пекине.
18:25
Основанием для перевода классов на дистант будет заболевание 20% детей коронавирусом
Роспотребнадзор сообщил, что основанием для перевода классов школ или групп детских садов на дистанционный режим обучения теперь будет считаться отсутствие 20% и более детей в коллективе из-за заболевания коронавирусом.