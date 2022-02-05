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Deutschlandfunk: в Германии собираются клонировать генно-модифицированных свиней для трансплантации органов

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Немецкие учёные из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана планируют клонировать генетически изменённых свиней, сообщает Deutschlandfunk. Потом их будут разводить и использовать в качестве доноров органов для трансплантации человеку. Первые операции должны начаться уже через три года, рассказывает немецкое издание.
Deutschlandfunk: в Германии собираются клонировать генно-модифицированных свиней для трансплантации органов
AP

Месяц назад впервые в истории была осуществлена пересадка свиного сердца человеку, пишет Deutschlandfunk. Это стало большим шагом в сфере трансплантации, ведь в будущем, возможно, животные смогут стать донорами и других органов.

В Мюнхенском университете имени Людвига и Максимилиана учёные уже сейчас проводят исследования в этом направлении. Местная команда экспертов собирается в этом году клонировать генетически изменённых свиней, а потом их разводить. В будущем они станут донорами органов для человека. Трансплантации планируется проводить уже через три года.
 
В Германии сейчас больше 8000 человек стоят в очереди на получение донорского органа. У свиней  схожий с человеческим метаболизм, поэтому учёные надеются, что их органы будут пригодны и для людей в случае, если их генетически изменить. Впрочем, защитники прав животных выступают против таких проектов. Они утверждают, что животных нельзя использовать как склад запасных частей для человека.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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