Euronews: цифровой двойник будет помогать врачам и пациентам

Учёные из Центра передового опыта CompBioMed работают над проектом «виртуального человека», который может оказать огромное влияние на медицину и революционизировать здравоохранение. Как передаёт Euronews, цифровой близнец, на котором можно протестировать лекарства или операции для минимизации рисков, может помочь не только врачам, но и самим пациентам узнать лучше о своём теле и изменить образ жизни.

Представьте, что вам предстоит сложная операция, и сначала воссоздать её можно будет на вашем виртуальном двойнике, чтобы минимизировать риски. Это будет своего рода ваш цифровой близнец, сделанный не из плоти и крови, а из битов и байтов — от биения сердца до вашего личного генетического кода. Мы пообщались с учёными, которые могут создать виртуального цифрового вас.

Учёные считают, что виртуальный человек может оказать огромное влияние на медицину и революционизировать здравоохранение.

Амбициозный Центр передового опыта CompBioMed, финансируемый Евросоюзом, возглавляет профессор Питер Ковени из Университетского колледжа Лондона.

ПИТЕР КОВЕНИ, координатор CompBioMed, Университетский колледж Лондона: Без сомнений виртуальный двойник будет спасать жизни. Причина в том, что он способен предсказать исход операции до её начала.

АНДРЕА ТАУНСЕНД-НИКОЛСОН, профессор биохимии и молекулярной биологии, Университетский колледж Лондона: Мы создаём виртуального человека по частям. Это революция, ведь вы смотрите на систему, на пациента как на полноценного человека.

Проект объединяет конкретные данные об органах, такие как рентгеновские снимки, МРТ или КТ, а также геномную и другую информацию, что помогает создать персонализированный виртуальный аватар.

АНДРЕА ТАУНСЕНД-НИКОЛСОН: Мы можем взять в качестве примера эту женщину. Мы видим все различные виды систем организма, составленные из данных, которые можно ввести в компьютер — всё, от основных элементов её генома вплоть до скелета.

Чтобы оживить такие органы как виртуальное сердце, учёные разработали множество специализированных программ и алгоритмов.

ПИТЕР КОВЕНИ: Перед нами виртуальное сердце. В нём отражены все персональные данные человека, которому оно принадлежит. Его можно использовать перед операцией, предугадать, будут ли проблемы с аритмией и сердечными приступами, чтобы хирург мог заранее спланировать операцию и максимизировать её успех.

Виртуализация чего-то столь сложного, как человеческое тело, требует огромных вычислительных мощностей. Здесь, в суперкомпьютерном центре Лейбница Баварской академии наук, проводятся некоторые из самых современных цифровых симуляций. Super MUC-NG — самый мощный суперкомпьютер Германии.

ДИТЕР КРАНЦЛЬМЮЛЛЕР, глава Суперкомпьютерного центра Лейбница: Суперкомпьютеры используются для масштабного моделирования и симуляции. Вычислительная мощность, которой обладает сегодня наш SuperMUC, вероятно, будет такой же как через 20 лет на вашем Ipad или смартфоне. Сегодня мы пытаемся смоделировать то, что нам понадобится через 15-20 лет для персонализированной прикладной медицины в больницах.

Учёные теперь могут визуализировать, к примеру, поток красных кровяных телец в венах.

ГЕРАЛЬД МАТИАС, Суперкомпьютерный центр Лейбница: У нас есть увеличенные модели артерий, где виден кровяной поток, где находятся сужения. Всегда важно, чтобы данные, которые вы получаете из расчётов, были проиллюстрированы и визуализированы.

Проект «виртуальный человек» направлен на борьбу со всеми человеческими болезнями, включая COVID-19. Речь также идёт о том, чтобы оказать положительное влияние на образ жизни людей.

ПИТЕР КОВЕНИ: Я рассматриваю «виртуального человека» как организующий принцип для медицины в 21 веке и не только.

Цель построить настоящего цифрового двойника и воплотить идею виртуального человека в жизнь будет мотивировать учёных в отдалённом будущем.

Дата выхода в эфир 24 августа 2020 года.