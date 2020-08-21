S&S: нюх лучше, чем у собаки — американские учёные собираются бросить на поиски бомб саранчу

В рамках исследования под эгидой ВМС США американские учёные обнаружили, что саранча способна различать запахи различных взрывчатых веществ, что потенциально может позволить использовать их в качестве «нюхачей», ищущих бомбы, пишет Stars and Stripes. При этом, как отмечает портал, насекомые могут превзойти в этом отношении даже собак, поскольку они дёшевы, их много, а также их не надо дрессировать.

Американские исследователи обнаружили, что с помощью своих чувствительных «рогов» саранча способна различать запахи тротила и прочих взрывчатых веществ, что в перспективе может говорить в пользу появления роев модифицированных «насекомых-нюхачей», которые будут обнаруживать бомбы, пишет Stars and Stripes.

Исследование команды Университета Вашингтона в Сент-Луисе говорит о возможности создания системы, призванной с помощью антенн и мозгов обычных насекомых, создать технически продвинутые датчики обнаружения бомб. На свои научные изыскания учёные получили два гранта ВМС США на сумму в более чем $1,1 млн. По словам профессора биомедицинской инженерии Барани Рамана, подобная концепция может дать возможность произвести «биоробота-нюхача», который будет превосходить «электронные носы» искусственного происхождения.

У саранчи, которая отличается от своих родственников склонностью путешествовать в роях, — причём зачастую поистине в библейских масштабах — было около 250 млн лет на развитие органов чувств. Исследователи отмечают, что в одной антенне содержится 50 тыс. нейронов 50 различных типов. По словам Рамана, именно это обстоятельство позволяет саранче превосходить другие системы подобного плана, которые были разработаны инженерами.

Ключевой вопрос, однако, состоял в том, смогут ли насекомые обнаруживать соединения, которые не играют никакой роли в их жизни. «Чего мы не знали так это… повторюсь, ТНТ и ДНТ насекомым не важны, поэтому не стоило ждать, что они их учуют, — рассказал профессор. — Однако, как оказывается, у насекомых есть сенсоры для них, причём очень тонкие, потому что они могут улавливать некоторые из этих запахов в невероятно низких концентрациях». Более того, эти травоядные насекомые не только могут распозновать запахи различных взрывчатых веществ, но и способны учуять их за доли секунд, а также определить их местонахождение.

Американская саранча, которая использовалась в исследовании, по всей видимости, лучше ищет бомбы, когда действует в рое. В частности, группы из семи насекомых давали точные результаты примерно в 80% случаев, в то время как для саранчи, действующей в одиночку, эта цифра уменьшалась до 60%.

Исследование опиралось на ряд ранее разработанных методов, которые позволяли подключаться к мозгу насекомых и расшифровывать нейронные реакции на различные стимулы. Мозг саранчи устроен относительно просто, что позволяет для записи электрической активности использовать имплантаты.

По словам Рамана, хотя в плане обнаружения бомб обоняние собак остаётся золотым стандартом, саранча имеет над своими хвостатыми соперниками ряд преимуществ: она дешева, её много и ей не требуется дорогостоящая дрессировка. Кроме того, наличие возможности считывать нервную активность саранчи означает, что процесс поиска бомбы не зависит от желания собаки угодить своему хозяину. Саранча также способна переносить относительно тяжёлые грузы, что может позволить учёным в будущем разработать для них «рюкзачки» с электроникой, фиксирующей их нейронную активность.

Профессор считает, что, хотя это исследование и было «необходимым шагом», учёным ещё предстоит большая работа, в том числе и «в поле», так как нужно понять, как саранча действует в реальном мире, где постоянно меняется направление ветра, температура и другие факторы.