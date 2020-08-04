Euronews: саранчу из «библейской казни» в Израиле превращают в манну земную
Саранча из «библейской казни» может превратиться в средство массового пропитания. По крайней мере, в этом убеждён Дрор Тамир, основатель и генеральный директор израильской компании Hargol FoodTech. Учитывая, что население Земли к 2050 году достигнет 10 миллиардов, необходимость в животном белке резко возрастёт.
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