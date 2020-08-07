NTD: учёные впервые доказали, что даже динозавры болели раком

03:00
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Курганской области
Автобус, выполнявший рейс из Тюмени в Крым, совершил столкновение с фурой в Тюменской области, в результате чего пострадали девять человек.
03:00
В Севастополе временно снят особый противопожарный режим
Правительство Севастополя приняло решение снять особый противопожарный режим в районе территории горы Гасфорта в связи с проведением байк-шоу.
03:00
Немецкий бизнес оценил письмо сенаторов США о «Северном потоке — 2»
Немецкий бизнес отреагировал на письмо американских сенаторов в связи с «Северным потоком — 2».
03:00
Обвинённый в хищении экс-ректор КНИТУ приговорён к 7,5 годам колонии
Бывший ректор Казанского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) Герман Дьяконов приговорён к семи с половиной годам колонии общего режима за хищения.
03:00
«Медиалогия» составила рейтинг туристических направлений у пользователей соцсетей
Компании «Медиалогия» провела исследование и составила рейтинг наиболее популярных туристических направлений, где пользователи социальных сетей проводят свой отдых.
03:00
FIA удовлетворила протест Renault на болиды Racing Point
Международная автомобильная федерация (FIA) вынесла решение относительно протеста французской команды Renault на болиды британской команды Racing Point.
03:00
Власти ХМАО намерены продлить режим ограничительных мер
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией заявила о продлении карантинных мер в регионе.
03:00
Суд Петербурга вынес приговор обвинённому в мошенничестве директору театра
Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении директора Большого театра кукол и его сообщницы, укравших, как сообщается, мошенническим путём более 2 млн рублей.
03:00
Посол призвал отбросить споры между Россией и Белоруссией
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва и Минск должны отбросить споры и недопонимание и вместе разбираться в сложных ситуациях.
03:00
В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 33 376
В Азербайджане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 33 376.
03:00
Источник: Тедеско выбрал Карпина лучшим тренером прошлого сезона в РПЛ
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско отдал свой голос за наставника «Ростова» Валерия Карпина в голосовании за лучшего тренера Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.
03:00
В Якутии добыли самый крупный цветной алмаз в истории России
На месторождении Эбелях на севере Якутии специалистам АО «Алмазы Анабара», дочернего предприятия «АЛРОСА», удалось добыть кристалл весом 236 карат насыщенного жёлто-коричневого цвета.
03:00
В Петербурге разработали инновационный способ очистки природной среды от нефтепродуктов
Научным сотрудникам Высшей школы технологии и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна удалось разработать биопрепарат нового поколения для восстановления почв и акваторий, загрязнённых нефтепродуктами.
03:00
Музеи Крыма приняли 800 тысяч посетителей после возобновления работы
Музеи Крыма приняли около 800 тыс. посетителей после частичного снятия ограничительных мер, заявила министр культуры региона Арина Новосельская.
03:00
Экономист оценил заявление о наличии пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки
Эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев прокомментировал заявление главы департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова о том, что в регуляторе видят пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.
03:00
Поезд Калининград — Адлер возобновит курсирование с 22 августа
Компания «РЖД» сообщила, что с 22 августа будет возобновлено курсирование поезда между Калининградом и Адлером, который был отменён в марте на фоне эпидемии коронавируса.
03:00
Эксперт оценил предложение отменить транспортный налог на российские автомобили
Основатель Федерации автовладельцев России, директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова отменить транспортный налог на отечественные автомобили.
03:00
Карпин рассказал о споре с футболистами «Ростова»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поспорил с игроками собственного клуба относительно попадания команды в групповую стадию европейского турнира.
03:00
В Бахрейне планируют закупить у России лекарства от коронавируса
Посол Бахрейна в России Ахмед ас-Саати в интервью РИА Новости заявил, что его страна заинтересована в закупке российских лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Эксперт оценил перспективы золота как международной валюты
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов оценил перспективы золота как международной валюты.
03:00
Вирусолог рассказал о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса
Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о противопоказаниях к применению вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
ЦСКА продлил контракт с Набабкиным
Московский ЦСКА и защитник Кирилл Набабкин достигли соглашения о новом контракте.
03:00
Власти Подмосковья рассказали о мерах санитарной безопасности в школах
Перед началом учебного сезона меры санитарной безопасности во всех школах Подмосковья будут продуманы до мелочей, заявили в пресс-службе Министерства образования области.
03:00
Прокуратура начала проверку из-за разлива топлива на реке в Норильске
Прокуратура Норильска проводит проверку в связи с разливом нефтяной смеси в районе устья реки Амбарной. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
03:00
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 68 614
В Белоруссии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 68 614.
03:00
В Москве закрыли десять ресторанов за нарушение эпидемиологических мер
Власти Москвы приняли решение закрыть десять предприятий общественного питания за несоблюдение мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
СМИ: Баскетболист «Црвены Звезды» умер от сердечного приступа во время тренировки
Нигерийский баскетболист «Црвены Звезды» Майкл Оджо скончался в результате сердечного приступа, который случился на тренировке команды.
03:00
Защита Винника подаст новую апелляцию на его арест
Адвокаты россиянина Александра Винника подадут новую апелляцию на решение парижского суда касательно его ареста во Франции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Винника Ариан Зимру.
03:00
На поддержку животноводов Удмуртии выделено 1,4 млрд рублей за полгода
На поддержку отрасли животноводства в республике Удмуртия с начала этого года направили 1,4 млрд рублей.
03:00
Абдель-Азиз: Фергюсон неактуален, он не на уровне Нурмагомедова и Гэтжи
Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, предположил, что его клиент с лёгкостью победил бы американца Тони Фергюсона.
03:00
Колокольцев представил нового руководителя УМВД России по Рязанской области
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в режиме видео-конференц-связи представил личному составу УМВД по Рязанской области нового руководителя — генерал-майора полиции Владимира Алая.
03:00
Путин обсудит с Совбезом ситуацию на постсоветском пространстве
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил о необходимости обсуждения положения дел на постсоветском пространстве.
03:00
Пограничники изъяли у жителя Крыма более 200 предметов антиквариата
Пограничники изъяли у жителя Кировского района Крыма более 200 предметов антиквариата.
03:00
Лукашенко предложил ввести каплю своей крови оппозиционерам
Белорусский президент Александр Лукашенко, заявлявший, что переболел коронавирусной инфекцией, в шутку предложил переливать свою плазму крови оппозиционерам, чтобы привлечь их на сторону государства.
03:00
Путин предложил Совбезу обсудить дополнительные меры помощи Ливану
Российский лидер Владимир Путин предложил в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности обсудить возможность дополнительных мер помощи Ливану после взрыва в порту Бейрута.
03:00
В Сочи начата проверка сообщений об осквернении военного мемориала
В Сочи начата проверка после появления в соцсетях видео, на котором подростки ходят по памятнику, посвящённому жителям Хосты, погибшим во время Великой Отечественной войны.
03:00
В Татарстане рассказали, как будет проходить диспансеризация
Первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев рассказал, как в регионе будет проходить диспансеризация.
03:00
В Калининграде автобус сбил двоих школьников
В Калининграде автобус сбил двоих восьмилетних школьников на самокатах, которые переезжали дорогу по пешеходному переходу на красный свет.
03:00
СМИ: «Химки» и «Ахмат» интересуются футболистом «Спартака» Гулиевым
Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев, выведенный из основного состава красно-белых, попал в сферу интересов «Химок» и «Ахмата»,
03:00
В транспорте Москвы начнут показывать ролики с правилами этикета в период пандемии
В транспорте Москвы начнут демонстрировать анимационные ролики с правилами этикета в период пандемии. Метрополитен выпустит тематические карты «Тройка».
03:00
Умер актёр Брент Карвер
Актёр Брент Карвер скончался в возрасте 68 лет в своём доме в канадском городе Кранбрук. Об этом информирует New York Post.
03:00
Магомедшарипов ответил Каттару на его вызов
Российский боец смешанных единоборств Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов отреагировал на предложение Кэлвина Каттара провести реванш.
03:00
Участники форума «Таврида» обсудили создание киностудии в Крыму
На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» обсудили создание киностудии на площадке арт-кластера в Крыму.
03:00
В США за сутки выявили более 59 тысяч случаев коронавируса
В США за прошедшие сутки зафиксировано свыше 59 тыс. случаев заболевания COVID-19.
03:00
РФС отсудил у «Телеспорта» 37 млн рублей
Арбитражный суд Москвы взыскал с медиакомпании «Телеспорт» порядка 37 млн рублей в пользу Российского футбольного союза (РФС).
03:00
Суд в Париже отклонил жалобу защиты Винника по европейскому ордеру
Кассационный суд Парижа не удовлетворил жалобу защиты россиянина Александра Винника на его заключение под стражу во Франции на основании выданного Парижем европейского ордера на арест.
03:00
В Липецке мужчина получил срок из-за гибели пенсионерки после падения наледи
В Липецке мужчина получил тюремный срок полтора года за то, что не очистил вовремя козырёк своего балкона от наледи, которая обрушилась вниз и стала причиной смерти пожилой женщины.
03:00
Александр Журбин рассказал, чем занимался во время режима самоизоляции
Композитор Александр Журбин рассказал, чем занимался во время режима самоизоляции.
03:00
Эксперт оценил идею отменить транспортный налог на российские автомобили
Главный редактор издания «За рулём» Максим Кадаков оценил предложение депутата Госдумы Василия Власова отменить транспортный налог на отечественные автомобили.
03:00
На Украине вновь напали на офис политической партии
Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявила, что в Мариуполе радикалы снова напали на офис политсилы.