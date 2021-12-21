1+1: Госдеп призвал американцев отказаться от поездок на Украину

Госдеп США призвал американских граждан отказаться от поездок на Украину в ближайшее время. Как передаёт «1+1», в официальном предупреждении Вашингтона говорится как о ситуации с коронавирусом, так и об усилении военной угрозы со стороны России. Тем, кто всё-таки отважится на путешествие на Украину, напоминают, что «военные действия России могут серьёзно повлиять на работу посольства США».
Государственный департамент Соединённых Штатов призвал своих соотечественников не ездить на Украину в ближайшее время. В официальном предупреждении Вашингтона говорится о ситуации с коронавирусом и усилении военной угрозы со стороны России.
Американцев предупреждают о вероятных масштабных военных действиях Кремля против Украины, а также обращают внимание на то, что ситуация с безопасностью, в первую очередь вдоль восточных границ Украины и оккупированного Россией Крыма*, может измениться молниеносно.
Тем американцам, которые всё-таки отважатся на путешествие на Украину, напоминают, что военные действия России могут серьёзно повлиять на работу посольства США. Это касается и предоставления консульских услуг, и помощи с выездом с Украины.
Дата выхода в эфир 21 декабря 2021 года.
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