От действий неизвестных на «Музейном острове» в Берлине пострадало 70 экспонатов, сообщает Das Erste. Злоумышленники облили их маслянистой жидкость, оставившей видимые пятна. Полиция уже взялась за расследование произошедшего. Одним из подозреваемых выступает теоретик заговоров Аттила Хильдман, который утверждал, что в одном из музеев находится «трон сатаны».

В день единства Германии на «Музейном острове» в Берлине были повреждены десятки произведений искусства и памятников античности, сообщает Das Erste. В Пергамском, Новом музее, а также Старой национальной галерее и ещё трёх местах маслянистой жидкостью были облиты 70 экспонатов. Вещество оставило видимые пятна на египетских саркофагах, каменных скульптурах и картинах XIX века. Речь идёт об одном из самых «масштабных нападений на произведения искусства и памятники античности в истории послевоенной Германии», пишут в СМИ.

До сих пор общественности не сообщали о произошедшем, продолжает Das Erste. Теперь же представитель Фонда прусского культурного наследия и полиция Берлина подтвердили появлявшиеся ранее сообщения. Правоохранительные органы уже приступили к расследованию по делу о вандализме и ищут свидетелей, в частности тех, кто покупал билеты в музеи в тот день. Управление уголовной полиции земли уже отправило им письма с просьбой о содействии в расследовании дела.

Пока что о предполагаемых преступниках и мотивах ничего неизвестно. Рассматриваются все возможные версии. Не исключено, что определённую роль в произошедшем мог сыграть теоретик заговоров Аттила Хильдман. В своем канале в Telegram он писал, что в Пергамском музее находится «трон сатаны» и «мировой центр сатанистов и коронапреступников», где они «приносят в жертву людей и растлевают детей». В июне Хильдман успел организовать несколько демонстраций прямо на ступеньках Старого музея в Берлине, пока власти их не запретили.

Министр культуры Германии Моника Грюттерс решительно осудила вандалов. По её словам, эти нападения направлены против «творческого самовыражения, против нашего культурного наследия, мирных форм разрешения конфликтов и соответственно против основ нашего демократического самосознания». Политик также призвала обеспечить государственным музеям большую безопасность.