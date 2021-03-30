France 24: Пизанскую башню берегут «реставраторы — акробаты»

Реставраторы итальянской Пизы ради сохранности знаменитой «падающей башни» освоили новую профессию — промышленный альпинизм: вооружившись страховочными системами, крюками и верёвками, искусствоведы осматривают здание вблизи, дабы обнаружить обветшавшие архитектурные элементы, передаёт France 24. Как говорят в руководстве НПО, отвечающей за реставрацию памятников Пизы, такой интересный метод осмотра не только ускоряет работу экспертов, но и позволяет экономить на строительстве лесов.

Эти люди — искусствоведы и профессиональные реставраторы, но сегодня они сменили привычные инструменты, предназначенные для восстановления исторических зданий, на страховочные системы: с утра они займутся очень необычной работой по «техобслуживанию» Пизанской башни.

САРА КВИРИКО, реставратор, НПО Opera della Primaziale Pisana (отвечает за реставрацию памятников Пизы): Мы будем оценивать состояние внешних архитектурных элементов башни — капителей, колонн, арок, и так далее. Но сегодня всё будет не как обычно, ведь эту оценку мы будем проводить, вися в воздухе на верёвках.

И действительно — лесов у знаменитой падающей башни сейчас нет

ИНСТРУКТОР: Смелее, тяните за верёвку.

Чтобы принять участие в такой операции, группе реставраторов пришлось сначала пройти программу обучения под руководством экспертов-высотников.

ДИЕГО БЕРНАЦЦОЛИ, инструктор по альпинизму, компания Vertika: Самое важное — это правильно установить первую точку страховки, ведь если не зафиксировать верёвки как надо, может возникнуть опасность. А несчастные случаи нам совсем не нужны — да и вреда зданию мы нанести не хотим.

ИНСТРУКТОР: Перенесите ногу через край... Вот так, аккуратно.

Реставраторы выслушивают последние советы — и спрыгивают с высоты 58 метров. Их задача — определить, какие части здания находятся под угрозой отрыва.

САРА КВИРИКО: Видеть башню с такого ракурса — просто удивительно. Ощущения такие, будто летаешь. Мы можем изучить сохранность здания детально и понять, нуждаются ли какие-либо из капителей в укреплении.

РОБЕРТО СЕЛА, технический директор Opera della Primaziale Pisana: Установить леса было бы и сложно, и более затратно. А такой метод — проще и гибче, а к тому же позволяет нам быстрее осуществлять работы по обеспечению сохранности этого исторического здания.

И это историческое здание благодаря реставраторам-«акробатам» продолжает служить ярким символом культурного наследия Италии во всём мире.

Дата выхода в эфир 29 марта 2021 года.