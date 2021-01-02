Euronews: коммунистический дом-памятник на горе Бузлуджа в Болгарии восстанавливают на пожертвования

Уникальный памятник модернистской архитектуры эпохи коммунизма на горе Бузлуджа в Болгарии возвращают к жизни в рамках проекта, созданного на пожертвования. Реставраторы спасают находившиеся внутри здания мозаичные панно площадью около тысячи квадратных метров, которые состоят более чем из двух миллионов деталей. Но за последние годы вандалы многое разрушили — на мозаике можно увидеть даже следы от ударов молотком, передаёт Euronews.

Группа реставраторов вернёт к жизни дом на горе Бузлуджа — один из крупнейших коммунистических памятников Болгарии. Модернистское здание было возведено в честь основания Болгарской социал-демократической партии: её учредительный конгресс состоялся непосредственно на вершине 130 лет назад. Строительство «летающей тарелки», как сегодня именуют объект болгары, начали в 1974 году на добровольные пожертвования.



ДАМИАН ВОДЕНИЧАРОВ, корреспондент Euronews: Памятник Бузлуджа был построен в 1981 году, но после падения коммунистического режима его забросили. Сегодня взглянуть на него приезжают в основном туристы.



Несмотря на пандемию, этим летом специалисты приступили к выполнению сложнейшей задачи: спасению мозаичных панно площадью около тысячи квадратных метров, состоящих более чем из двух миллионов деталей.



ТОМАС ДАНЦИЛ, эксперт из Мюнхенского технического университета: В нынешних условиях сюда с лёгкостью просачивается вода, зимой она замерзает. Поры связующего раствора расширяются и буквально взрываются. Размеры и высокое качество исполнения — вот что поражает нас более всего. Это качество присуще постройкам прошлых лет. Но вандалы всё разрушили. На мозаике можно увидеть даже следы от ударов молотком.



Сносить коммунистические памятники — или реставрировать их для туристов? Единого мнения по этому вопросу в болгарском обществе до сих пор нет. Официально здание принадлежит государству, но его восстановление финансируют частные компании. К работам присоединились специалисты из целого ряда европейских стран.



ДОРА ИВАНОВА, глава проекта: Сохранить оказавшиеся под наибольшей угрозой разрушения элементы композиции — очень сложная задача. Мозаика выполнена из различных материалов. До сих пор в Болгарии подобных проектов не было. Поэтому мы рады, что над ним работает международная команда. Всего у нас 18 реставраторов из четырёх европейских университетов и нескольких неправительственных организаций. Это эксперты из Германии, Греции, Швейцарии и Болгарии.



На восстановительные работы уже потрачено более 200 тысяч евро. На днях стартовала новая кампания по сбору пожертвований.



Дата выхода в эфир 30 декабря 2020 года.