Hürriyet Daily News: турецкий курорт Бодрум столкнулся с морским загрязнением

23:56
Цзю уверен в победе Бетербиева в титульном бое со со Смитом
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю дал прогноз на титульный поединок между россиянином Артуром Бетербиевым и Джо Смитом-младшим из США.
23:50
Мединский: действия Польши говорят о стремлении вернуться к Речи Посполитой
Помощник президента России Владимир Мединский в интервью RT Arabic прокомментировал сообщения о стремлении Польши контролировать запад Украины.
23:41
Александр Кержаков: готов рассмотреть любые предложения
Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков рассказал о своих ближайших планах.
23:40
Путин провёл короткую встречу с главредами СМИ и военкорами
Президент России Владимир Путин провёл встречу с главными редакторами СМИ и военкорами на ПМЭФ в укороченном формате из-за подвижек в графике, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
23:26
Абаскаль: «Спартак» будет играть в агрессивный футбол
Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, в какой футбол будет играть его команда.
23:24
Мединский рассказал, что переговорная активность заморожена по инициативе Киева
Помощник президента России Владимир Мединский в интервью RT Arabic заявил, что переговорная активность между российской и украинской сторонами заморожена по инициативе Киева.
23:16
Президент Армении поблагодарил Путина за приглашение на ПМЭФ
Президент Армении Ваагн Хачатурян выразил признательность российскому лидеру Владимиру Путину за приглашение на Петербургский международный экономический форум.
23:10
Власти Калининграда: продажа пива на стадионах помогла бы решить задачу их окупаемости
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказался о возможной отмене запрета на продажу пива на футбольных стадионах в России.
23:03
Алдонин — о переходе Гайича: в ЦСКА случайных трансферов не бывает
Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал трансфер защитника Милана Гайича из «Црвены Звезды».
23:02
Министр Мантуров допустил возрождение брендов «Волга» и «Победа»
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью РБК сообщил, что не исключает планы по возрождению автомобильных брендов «Волга» и «Победа», существовавших в советское время.
22:48
Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за действий США вокруг Украины
Действия нынешней администрации США в ситуации вокруг Украины могут спровоцировать мировую войну, заявил экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
22:36
Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Канады
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал лучшим в первой практике «Формулы-1» — Гран-при Канады.
22:34
В Калининграде потребовали разъяснения от ЕК в отношении запрета Литвы на транзит
Власти Калининграда ожидают от Еврокомиссии разъяснений в отношении запрета Литвы на транзит, заявил губернатор региона Антон Алиханов.
22:26
Американский наёмник: командование многих подразделений ВСУ весьма коррумпировано
Американский наёмник Энди Вин, сдавшийся в плен российским военным под Харьковом, в разговоре с корреспондентом RT Романом Косаревым рассказал, что командование многих подразделений на Украине весьма коррумпировано, а многие отряды «проявляли вопиющую некомпетентность».
22:24
В ПАОК опровергли информацию об интересе к Дзюбе
Генеральный директор ПАОК Макис Гагацис отреагировал на слухи об интересе клуба к российскому нападающему Артёму Дзюбе.
22:21
Мирная жительница ДНР погибла при обстреле со стороны украинских военных
В Донецкой Народной Республике сообщили о гибели женщины при обстреле со стороны украинской армии.
22:19
Ваноли назвал трёх лучших игроков РПЛ сезона-2021/22
Бывший тренер «Спартака» итальянец Паоло Ваноли назвал трёх лучших игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22.
22:15
Абаскаль заявил, что не переживает из-за своего возраста
Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что для своего возраста обладает достаточным опытом, чтобы руководить большой командой.
22:13
Абаскаль назвал «Спартак» большим проектом, нацеленным на победы
Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился впечатлениями после подписания контракта со столичным клубом.
22:10
Литва уведомила Калининград о прекращении транзита ряда товаров из-за санкций ЕС
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров с 18 июня, заявил губернатор региона Антон Алиханов.
22:06
Американский наёмник Вин сообщил, что на Украине был стрелком и гранатомётчиком
Сдавшийся в плен под Харьковом американский наёмник Энди Вин в своём отряде был стрелком. Об этом он рассказал корреспонденту RT Роману Косареву.
22:04
Metaratings: штаб Абаскаля будет зарабатывать в «Спартаке» около €700 тысяч за сезон
Стала известна сумма, которую будет получать новый тренерский штаб московского «Спартака» во главе с испанцем Гильермо Абаскалем.
21:57
Sky Sports: «Бавария» подписала контракт с Мане
Мюнхенская «Бавария» заключила соглашение с нападающим Садио Мане.
21:57
В США подали иск против Meta за тайный сбор медицинских данных пользователей
Против корпорации Meta* подали коллективный иск, согласно которому принадлежащая ей соцсеть Facebook** осуществляла сбор медицинских данных пользователей, когда они посещали порталы поставщиков медуслуг.
21:49
Американский наёмник Вин рассказал, как сдался в плен российским военным
Американский наёмник Энди Вин, который сдался в плен в районе Харькова, рассказал корреспонденту RT Роману Косареву, что служил в отряде «Багет».
21:39
Глава МИД Украины Кулеба: время дипломатии для разрешения конфликта ещё не пришло
Время дипломатии для разрешения конфликта на Украине ещё не пришло, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
21:38
Бувач надеется, что Йоканович выведет «Динамо» на новый уровень
Заместитель генерального директора по спорту московского «Динамо» Желько Бувач считает, что Славиша Йоканович поможет бело-голубым добиться высоких результатов.
21:35
В Нидерландах поддержат предоставление статуса кандидата в члены ЕС для Украины
Нидерланды планируют поддержать рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз, заявил глава нидерландского МИД Вопке Хукстра.
21:32
Симоньян: было важно услышать от Путина, что Россия не уйдёт от людей в Донбассе
Главный редактор RT, модератор пленарной сессии на ПМЭФ Маргарита Симоньян поделилась впечатлениями от мероприятия с участием президента России Владимира Путина.
21:28
Мещеряков отреагировал на решение руководства «Локомотива» не заявлять «Казанку» в ФНЛ-2
Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о решении руководства красно-зелёных не заявлять команду «Локомотив-Казанка» для участия в следующем сезоне ФНЛ-2.
21:26
Английский журналист: Роналду решил остаться в МЮ
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не намерен покидать английскую команду до окончания контракта.
21:21
Пушилин заявил, что власти Марокко не обращались к ДНР по делу о наёмниках
Представители правительства Марокко не обращались к Донецкой Народной Республике по делу о наёмниках, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
21:10
ВСУ сбросили на исправительную колонию в Горловке взрывчатку с беспилотника
Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на здание Никитовской исправительной колонии в Донецкой Народной Республике.
21:07
Тарханов считает, что Гайичу будет сложно заменить Фернандеса в ЦСКА
Российский специалист Александр Тарханов высказался о трансфере сербского защитника Милана Гайича в московский ЦСКА.
21:05
Опубликовано видео альпинистов с флагом «Спартака» на вершине Эвереста
В сети появилось видео болельщиков московского «Спартака» с флагом столичной команды на вершине Эвереста.
21:00
Путин заявил, что гарантией безопасности России могут быть только армия и флот
Исключительно армия и флот могут быть гарантией безопасности России, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.
21:00
Кулеба: Запад должен прекратить предлагать Украине мир на неприемлемых условиях
Запад должен прекратить предлагать Киеву мирные инициативы с неприемлемыми условиями и вместо этого помочь Украине победить, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
20:47
Источник: «Интер» объявит о трансфере Лукаку на следующей неделе
«Интер» планирует официально объявить о трансфере нападающего «Челси» Ромелу Лукаку на следующей неделе.
20:46
Пушилин: ДНР и Иран подписали торгово-экономическое соглашение
Донецкая Народная Республика и Иран подписали на ПМЭФ соглашение о поставках ДНР строительной и плодово-овощной продукции. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
20:44
Йоканович — о назначении в «Динамо»: рад возглавить клуб с такой славной историей
Серб Славиша Йоканович прокомментировал своё назначение на пост главного тренера московского «Динамо».
20:38
В ЛНР прокомментировали заявление Токаева о перспективе признания республик Донбасса
Казахстан имеет право как государство на собственную позицию, но прятаться от изменяющегося миропорядка невозможно, заявил глава МИД Луганской Народной Республики Владислав Дейнего, комментируя высказывание казахского президента Касым-Жомарта Токаева о признании республик Донбасса.
20:29
Корреспондент RT Косарев опубликовал видео с попавшим в плен гражданином США Дрюке
Корреспондент RT Роман Косарев опубликовал видео, на котором пленный гражданин США Александр Дрюке, о пропаже которого на Украине недавно сообщали западные СМИ, обращается к своей матери.
20:25
Гендиректор «Динамо» — о Йокановиче: он полностью разделяет базовые приоритеты клуба
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о назначении серба Славиши Йокановича на пост главного тренера столичного клуба.
20:21
Непомнящий победил Лижэня в первом туре турнира претендентов
Россиянин Ян Непомнящий стартовал с победы на турнире претендентов 2022 года в Мадриде.
20:16
Путин: Западу от Украины нужны пшеница, лес и кукуруза
Западу от Украины нужны лес, пшеница и кукуруза, считает президент России Владимир Путин. Такое мнение он выразил, отвечая на вопросы на пленарной сессии ПМЭФ.
20:15
Источник: Дзюба отказался переходить в греческий ПАОК
Российский нападающий Артём Дзюба отказался от перехода в греческий ПАОК.
20:03
Меркель признала собственное бессилие в бытность канцлером ФРГ в последние годы
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью RND признала собственное бессилие к концу срока своего пребывания на посту главы правительства Германии.
20:00
Кобелев: Йоканович попросит «Динамо» серьёзно потратиться на трансферном рынке летом
Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что новый наставник столичной команды серб Славиша Йоканович попросит руководство клуба усилить состав в летнее трансферное окно.
19:55
Силкин: не вижу у Йокановича предпосылок для резкого скачка наверх
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от будущей работы серба Славиши Йокановича в столичном клубе.
19:54
Токаев объяснил, почему Казахстан не признаёт ЛНР и ДНР
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что республика не признаёт независимости ЛНР и ДНР, как и других «квазигосударственных территорий». По его мнению, широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу.