«Запретить Киеву удары по Крыму»: American Conservative рассказал, как спасти зерновую сделку

Так называемая Черноморская зерновая инициатива может рассыпаться в конце месяца, если стороны решат её не продлевать, однако она — редкий пример эффективного сотрудничества между Москвой и Киевом с целью облегчить нагрузку на международные сельскохозяйственные рынки. Как пишут авторы The American Conservative, чтобы не допустить срыва сделки и не рисковать обострением конфликта, Америке следует отговорить Украину от ударов по Крыму и дать понять России, что она не поддерживают попыток Киева вернуть себе полуостров.

29 октября Россия объявила о приостановке на неопределённый срок так называемой Черноморской зерновой инициативы из-за атаки на Севастополь, крупнейший город Крыма и базу Черноморского флота России, с применением морских беспилотников, в которой обвинили Украину. И хотя 2 ноября Москва вернулась к зерновой сделке, получив от украинского правительства гарантии безопасности, что поставки не будут использоваться для военных операций против России, соглашение всё же может рассыпаться в конце месяца, если стороны решат его не продлевать. Как пишут авторы The American Conservative, США не стали вкладывать дипломатический капитал и от посредничества в зерновой сделке устранились, предоставив эту задачу Турции и ООН. Но это соглашение — редкий пример эффективного сотрудничества между Москвой и Киевом с целью облегчить нагрузку на международные сельскохозяйственные рынки, которая тяжелее всего легла на плечи Глобального Юга. Чтобы не допустить срыва сделки и не рисковать эскалацией конфликта, США следует отговорить Украину от ударов по Крыму и дать понять России, что они не поддерживают попыток Киева вернуть себе полуостров.

Как отмечают авторы издания, Украина — один из крупнейших экспортёров сельхозпродукции в мире, поэтому срыв сделки приведёт к скачку мировых цен на продукты питания. Но ещё до начала российско-украинского конфликта рынки зерновых и масличных культур были ограничены из-за сокращения запасов — что, в свою очередь, привело к повышающему давлению на цены.

По данным ООН, благодаря Черноморской зерновой инициативе с 3 августа с Украины было вывезено 9,8 млн тонн продовольствия. В основном это кукуруза, пшеница, рапс, подсолнечное масло и шрот, а основными получателями стали Испания, Турция, Китай, Италия и Нидерланды.

Хотя многие боятся, что больше всего пострадают богатые страны, если соглашение не будет продлено, основная тяжесть, наоборот, падёт на бедные страны. Более четверти получателей продовольствия по этой инициативе имеют уровень дохода ниже среднего — среди них Египет, Индия, Кения, Судан и Йемен. В рамках этой сделки Всемирная продовольственная программа смогла закупить тысячи тонн пшеницы в поддержку гуманитарных усилий в странах Африканского рога, Афганистане и Йемене. Эти бедные страны Ближнего Востока и Северной Африки сильно зависят от украинской пшеницы и зерна — особенно зимой, когда потребление этих товаров растёт.

«Дипломатия США поможет не дать соглашению истечь в конце этого месяца. Вашингтону следует в частном порядке отговорить Киев от дальнейших атак на объекты в Крыму и заверить Москву, что не поддерживает вывод российских войск с полуострова как военную цель Украины. При необходимости администрация Байдена должна отказаться от разведывательной поддержки Украины и запретить ей наносить удары по целям в Крыму», — считают авторы статьи.

По их убеждению, интересы России в Крыму нельзя игнорировать так же легко, как её «сентябрьские постановочные референдумы, присоединившие Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области»*. Кроме того, в густонаселённом Черноморском регионе Крым имеет для России ещё и военное значение. Учитывая основополагающую геополитическую напряжённость, вспыхнувший на полуострове пожар будет дестабилизирующим фактором для целого региона и может перекинуться на соседние государства НАТО.

«Вместо того чтобы поощрять Украину к расширению военных целей, США следует поддержать Черноморскую зерновую инициативу дипломатически, чтобы сдержать Киев и успокоить Москву. Американские политики могут обнаружить, что наряду со стабилизацией международных сырьевых рынков и ограничением последствий конфликта их дипломатические инструменты окажутся куда полезнее риторических осуждений и могут положить конец конфликту раз и навсегда», — заключают авторы The American Conservative.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).