BFM TV: цена на французский багет растёт с каждой неделей

Ежедневно покупая багет, французы замечают, что его стоимость постоянно увеличивается, отмечает BFM TV. Только на последнюю неделю стоимость хлеба выросла в среднем на 6%, а в некоторых пекарнях увеличилась сразу на 15 центов, передаёт обозреватель телеканала Клер Сержант. При этом в ближайшем будущем не стоит ждать улучшения ситуации: из-за резкого подорожания сырья и энергоресурсов цена багета продолжит повышаться, прогнозирует журналистка.

Об экономике. Клэр Сержант, покупая каждый день багет, вы, разумеется, почувствовали, что он всё время дорожает.

КЛЭР СЕРЖАНТ, экономический обозреватель BFM TV: Да, цена поднялась на пять евроцентов за последнюю неделю. Как вы знаете, в рубрике BFM Business мы каждую неделю отмечаем рост цен на продуктовую корзину. На шесть процентов поднялась стоимость багета. Сегодня в среднем он продаётся по цене около 90 центов. Это средняя цена. Если вы живёте в Париже, будет намного дороже, это точно. И этот рост цен варьируется в пределах от нескольких центов до 10 и даже 15 центов в зависимости от пекарни.

Чтобы вы понимали, насколько серьёзным является рост цен в данный момент, напомню, что за 20 лет стоимость багета выросла на 23 цента, то есть каждый год она постепенно увеличивалась всего на несколько центов. Теперь повышение цен гораздо более ощутимое, и оно продолжится, поскольку всё необходимое сырьё дорожает. В первую очередь, пшеница. С начала конфликта на Украине цены на неё взлетели, ведь Украина является крупным экспортёром и производителем пшеницы.

При этом Франция не зависит от поставок с Украины, она сама производит пшеницу. Она не только не закупает её, но ещё и продаёт.

Тогда почему наши пекарни ощущают на себе повышение цен?

КЛЭР СЕРЖАНТ: Потому что проблема с мировыми ценами на пшеницу в том, что они устанавливаются Чикагской биржей. Даже если Франция не закупает пшеницу, она закупает муку. И как поясняет председатель Национальной конфедерации французских производителей кондитерских и хлебобулочных изделий Доминик Анракт, когда цена за тонну пшеницы вырастает со 180 до 430 евро, как это было в последние несколько недель, это ударяет по мукомолам. Следом за этим цена на муку от мукомолов сказывается на пекарнях, а затраты пекарей поневоле влияют на цену багета. И всё это отражается на наших бутербродах.

Пекарни уже столкнулись с подорожанием муки для багетов на 20—30 процентов. Да, экспорт зерна с Украины возобновился. Первое судно было отправлено с грузом кукурузы, но за этим последует и другое зерно, и это должно способствовать небольшому снижению цен. Однако, как я уже говорила, цены взлетели и на остальное сырьё: масло, сахар, яйца. Приведу два примера: масло за год выросло в цене более чем на 69 процентов, мука — на 40 процентов за месяц, в то же время тонна сахара подорожала на 49 евро за месяц, и нельзя, разумеется, забывать об электричестве.

Стоит ли ждать, что багет станет ещё дороже в ближайшие недели и месяцы?

КЛЭР СЕРЖАНТ: Действительно, я не вижу другого выхода для пекарей. Очевидно, что повышение цен не в их интересах, они хотят оставаться конкурентоспособными. Но в то же время они хотят продолжать использовать высококачественную муку. Большинство в первую очередь сократили маржу прибыли до абсолютного минимума. Если бы они отразили все возросшие издержки в стоимости багета, он подорожал бы на 30 процентов и стоил бы сегодня один евро 20 центов. Именно к этому и нужно готовиться.

Дата выхода в эфир 03 августа 2022 года.