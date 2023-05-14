France 3: победа или проигрыш Эрдогана на выборах окажет влияние на мировую дипломатию

Каким бы ни был результат предстоящих президентских выборов в Турции, они будут иметь последствия для мировой дипломатии, передаёт France 3. Идущий на переизбрание президент Реджеп Тайип Эрдоган оказался незаменимым посредником в украинском конфликте, однако не всегда надёжным союзником по блоку НАТО и, как опасается Запад, может ещё больше отдалить Турцию от демократии.

ДАВИД БОЭРИ, ведущий France 3: К нам из Стамбула присоединяется Аньес Варамьян. Добрый вечер, Аньес! Переизбрание или проигрыш Эрдогана отразится и на международной арене: в настоящее время президент Турции играет очень активную роль по многим вопросам.

АНЬЕС ВАРАМЬЯН, спецкорреспондент в Стамбуле (Турция): Да, Давид, Эрдоган — незаменимый посредник. Он продаёт беспилотники Киеву и одновременно ведёт переговоры с Владимиром Путиным. Именно он договорился о зерновой сделке. Так что он незаменимый, но не всегда надёжный союзник. Как вы знаете, Турция — член НАТО и в то же время долго блокировала вступление Финляндии в Североатлантический союз. Эрдоган — тот, кто шантажировал Европу, угрожая спустить на неё три миллиона сирийских беженцев, которые проживают на территории Турции.

Если победит оппозиция, она обещает большую определённость в отношениях с НАТО, увеличение дистанции с Москвой и возобновление переговоров с Европой по вхождению Турции в Евросоюз. Нет никаких гарантий, но западные державы опасаются, что если Эрдоган останется, он может усилить свою авторитарную власть и ещё больше отдалить Турцию от демократии.

ДАВИД БОЭРИ: Большое спасибо, Аньес! Вы были с нами на прямой линии из Стамбула.