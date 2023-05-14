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France 3: победа или проигрыш Эрдогана на выборах окажет влияние на мировую дипломатию

Материал представлен в переводе ИноТВ
Каким бы ни был результат предстоящих президентских выборов в Турции, они будут иметь последствия для мировой дипломатии, передаёт France 3. Идущий на переизбрание президент Реджеп Тайип Эрдоган оказался незаменимым посредником в украинском конфликте, однако не всегда надёжным союзником по блоку НАТО и, как опасается Запад, может ещё больше отдалить Турцию от демократии.

ДАВИД БОЭРИ, ведущий France 3: К нам из Стамбула присоединяется Аньес Варамьян. Добрый вечер, Аньес! Переизбрание или проигрыш Эрдогана отразится и на международной арене: в настоящее время президент Турции играет очень активную роль по многим вопросам.

АНЬЕС ВАРАМЬЯН, спецкорреспондент в Стамбуле (Турция): Да, Давид, Эрдоган незаменимый посредник. Он продаёт беспилотники Киеву и одновременно ведёт переговоры с Владимиром Путиным. Именно он договорился о зерновой сделке. Так что он незаменимый, но не всегда надёжный союзник. Как вы знаете, Турция член НАТО и в то же время долго блокировала вступление Финляндии в Североатлантический союз. Эрдоган тот, кто шантажировал Европу, угрожая спустить на неё три миллиона сирийских беженцев, которые проживают на территории Турции.
 
Если победит оппозиция, она обещает большую определённость в отношениях с НАТО, увеличение дистанции с Москвой и возобновление переговоров с Европой по вхождению Турции в Евросоюз. Нет никаких гарантий, но западные державы опасаются, что если Эрдоган останется, он может усилить свою авторитарную власть и ещё больше отдалить Турцию от демократии.
 
ДАВИД БОЭРИ: Большое спасибо, Аньес! Вы были с нами на прямой линии из Стамбула.
 
Дата выхода в эфир 12 мая 2023 года.
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источник
France 3 Франция Европа
теги
выборы дипломатия Европа НАТО оппозиция президент президентские выборы Реджеп Тайип Эрдоган Россия Турция Украина Финляндия
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