France 3: победа или проигрыш Эрдогана на выборах окажет влияние на мировую дипломатию
ДАВИД БОЭРИ, ведущий France 3: К нам из Стамбула присоединяется Аньес Варамьян. Добрый вечер, Аньес! Переизбрание или проигрыш Эрдогана отразится и на международной арене: в настоящее время президент Турции играет очень активную роль по многим вопросам.
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